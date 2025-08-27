Videojuegos

Estos son los juegos de PS Plus Essential de septiembre de 2025

Agentes psíquicos, cámaras imposibles y granjas relajantes.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Gracias al blog oficial de PlayStation ya pudimos conocer cuáles serán los juegos de PS4 y PS5 que los usuarios del nivel Essential del servicio por suscripción PS Plus podremos agregar a nuestras bibliotecas en el mes de septiembre de 2025.

Son los siguientes:

  • Psychonauts 2 (PS4)
  • Stardew Valley (PS4)
  • Viewfinder (PS4, PS5)

Estos juegos estarán disponibles en el servicio PS Plus Essential (y en consecuencia, en Extra y Deluxe) entre el martes 2 de septiembre y el lunes 6 de octubre de 2025. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Ahora vamos a ver los tráileres de cada uno de ellos:

El excelente Psychonauts 2 es la secuela del también excelente juego de Double Fine Games. Se trata de un juego de plataformas en 3D protagonizado por un niño con poderes psíquicos que debe desentrañar una conspiración. Es uno de los mejores juegos de 2021.

Stardew Valley no necesita presentación. Este simulador de granja y comunidad es ámpliamente considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos y propició el nacimiento de una nueva era de juegos ‘cozy’.

Viewfinder es un intrigante juego de puzles en el que debemos tomar fotos de ciertos objetos para ponerlos en otro lugar y abrirnos caminos.

Todavía tienen algunos días para redimir los juegos de PS Plus Essential de agosto de 2025 si no lo han hecho aún, pues estarán disponibles hasta el 1 de septiembre.

Gobierno de México pidió a Sony que publique los precios de la tienda PlayStation en pesos – ¿Podríamos hacer lo mismo en Colombia?
Podremos jugar con los exnovios de Ramona en Scott Pilgrim EX
Call of Duty: Black Ops 7 no aceptará las skins compradas en Black Ops 6, dan una mala excusa para justificarlo
Guía de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater con la ubicación de todos los patos Gako y las ranas Kerotan
Las nuevas megaevoluciones reportadas para Leyendas Pokémon: Z-A
Conoce en qué fechas y plataformas acceder a la beta abierta de Sonic Racing: CrossWorlds
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Podremos jugar con los exnovios de Ramona en Scott Pilgrim EX
No hay comentarios

Lo último

Cómo descargar en español la aplicación Hello, Mario! para Nintendo Switch exclusiva de Japón
Videojuegos
Marvel Snap temporada septiembre 2025: nuevas cartas, fecha de inicio y pase de Vision
Videojuegos
El nuevo Skate por fin tiene fecha de lanzamiento… en acceso anticipado
Videojuegos
Lumines Arise ya tiene una demo en PS5, pero estará disponible solo por tiempo limitado
Videojuegos