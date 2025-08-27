Estos son los juegos de PS Plus Essential de septiembre de 2025

Gracias al blog oficial de PlayStation ya pudimos conocer cuáles serán los juegos de PS4 y PS5 que los usuarios del nivel Essential del servicio por suscripción PS Plus podremos agregar a nuestras bibliotecas en el mes de septiembre de 2025.

Son los siguientes:

Psychonauts 2 (PS4)

(PS4) Stardew Valley (PS4)

(PS4) Viewfinder (PS4, PS5)

Estos juegos estarán disponibles en el servicio PS Plus Essential (y en consecuencia, en Extra y Deluxe) entre el martes 2 de septiembre y el lunes 6 de octubre de 2025. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Ahora vamos a ver los tráileres de cada uno de ellos:

El excelente Psychonauts 2 es la secuela del también excelente juego de Double Fine Games. Se trata de un juego de plataformas en 3D protagonizado por un niño con poderes psíquicos que debe desentrañar una conspiración. Es uno de los mejores juegos de 2021.

Stardew Valley no necesita presentación. Este simulador de granja y comunidad es ámpliamente considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos y propició el nacimiento de una nueva era de juegos ‘cozy’.

Viewfinder es un intrigante juego de puzles en el que debemos tomar fotos de ciertos objetos para ponerlos en otro lugar y abrirnos caminos.

Todavía tienen algunos días para redimir los juegos de PS Plus Essential de agosto de 2025 si no lo han hecho aún, pues estarán disponibles hasta el 1 de septiembre.