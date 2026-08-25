Estos serán los juegos de PS Plus Essential para septiembre de 2026

Otra vez se le adelantaron a PlayStation. Gracias a una filtración que llega del siempre confiable informante billbil-kun pudimos conocer antes de su anuncio oficial cuáles serán los juegos que llegarán al servicio por suscripción PS Plus en su nivel Essential en el mes de septiembre de 2026.

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De acuerdo a la información publicada por el filtrador en el sitio francés Dealabs, los siguientes títulos podrán ser redimidos por suscriptores de PS Plus en todos sus niveles —Essential, Extra y Deluxe— entre el martes 1 de septiembre y el lunes 6 de octubre de 2026. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Son los siguientes:

Sniper Elite: Resistance (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Chained Echoes

Wobbly Life

Sniper Elite: Resistance es un juego táctico de disparos que se desarrolla durante la segunda guerra mundial.

Chained Echoes es un excelente juego indie inspirado en RPG de la era de los 16-bit como Chrono Trigger, Breath of Fire II y Secret of Mana.

Wobbly Life es un divertido juego mundo abierto con físicas muy locas. Podemos jugar en línea o localmente con nuestros amigos para realizar toda clase de actividades y explorar.

Si aún no lo han hecho aún todavía tienen tiempo para reclamar los juegos de PS Plus Essential de agosto de 2026 —Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition (PS5, PS4) Big Walk (PS5) Signalis (PS4)— que estarán disponibles para ser redimidos hasta el lunes 31 de agosto de 2026. Si lo que quieren es conocer cuáles son los juegos que agregaron a los niveles Extra y Deluxe en el último mes, sigan este otro enlace.

Recuerden también que actualmente hay jugadores promoviendo la campaña PS Blackout, la cual pide a todos los que puedan unirse no jugar ni comprar juegos para plataformas PlayStation hasta el 30 de agosto para protestar por la decisión de Sony de no lanzar más juegos físicos a partir de 2028.