Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para abril de 2026

¡Aloy está de regreso! Entre los juegos que llegarán a los niveles Extra y Deluxe del servicio por suscripción PS Plus de PlayStation en el mes de abril de 2026 se encuentra Horizon Zero Dawn Remasterizado. Vamos a conocerlos todos, pero de momento esta lista fue confirmada por el filtrador e informante billbil-kun pero se encuentra incompleta. La actualizaremos pronto con los títulos faltantes.
Todos los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 21 de abril de 2026.
|JUEGO
|CONSOLAS
|PS PLUS
|Horizon Zero Dawn Remasterizado
|PS5
|Extra – Deluxe
|The Crew Motorfest
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Football Manager 26
|PS5
|Extra – Deluxe
|???
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|???
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|???
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|???
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|???
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Pronto agregaremos los juegos faltantes a la lista.
Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en abril de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.
Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.