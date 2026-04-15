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Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para abril de 2026

Cazando máquinas, participando en carreras y dirigiendo equipos de fútbol.

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¡Aloy está de regreso! Entre los juegos que llegarán a los niveles Extra y Deluxe del servicio por suscripción PS Plus de PlayStation en el mes de abril de 2026 se encuentra Horizon Zero Dawn Remasterizado. Vamos a conocerlos todos, pero de momento esta lista fue confirmada por el filtrador e informante billbil-kun pero se encuentra incompleta. La actualizaremos pronto con los títulos faltantes.

Todos los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 21 de abril de 2026.

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JUEGOCONSOLASPS PLUS
Horizon Zero Dawn RemasterizadoPS5Extra – Deluxe
The Crew MotorfestPS4, PS5Extra – Deluxe
Football Manager 26PS5Extra – Deluxe
???
???
???
???
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Pronto agregaremos los juegos faltantes a la lista.

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en abril de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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