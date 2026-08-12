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Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para agosto de 2026, siguen las protestas contra el fin de los juegos físicos

Guerras medievales y guerras futuristas.

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Vamos a conocer cuáles serán los juegos que tendrán los suscriptores de PS Plus Extra y Deluxe en el mes de agosto de 2026, pero esta noticia llega mientras las protestas contra PlayStation por el anunció de sus planes para dejar de producir juegos físicos entre las cuales están las de aquellos que cancela sus suscripciones a estos mismos servicios.

Algunos de los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 18 de agosto de 2026 con una excepción: Helldivers II ya está disponible desde el miércoles 12 de agosto.

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JUEGOCONSOLASPS PLUSFECHA
Helldivers IIPS5Extra – Deluxe12 de agosto
Kingdom Come: Deliverance 2PS5Extra – Deluxe18 de agosto
Vampire SurvivorsPS4, PS5Extra – Deluxe18 de agosto
Hell is UsPS5Extra – Deluxe18 de agosto
Umamusume Pretty Derby – Party DashPS4Extra – Deluxe18 de agosto
Two Point MuseumPS5Extra – Deluxe18 de agosto
Metro ExodusPS4, PS5Extra – Deluxe18 de agosto
Dying Light 2PS4, PS5Extra – Deluxe18 de agosto
Onimusha: Dawn of DreamsPS4, PS5Deluxe18 de agosto
Disney’s Atlantis: The Lost EmpirePS4, PS5Deluxe18 de agosto

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en agosto de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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