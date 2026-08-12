Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para agosto de 2026, siguen las protestas contra el fin de los juegos físicos

Vamos a conocer cuáles serán los juegos que tendrán los suscriptores de PS Plus Extra y Deluxe en el mes de agosto de 2026, pero esta noticia llega mientras las protestas contra PlayStation por el anunció de sus planes para dejar de producir juegos físicos entre las cuales están las de aquellos que cancela sus suscripciones a estos mismos servicios.

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Algunos de los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 18 de agosto de 2026 con una excepción: Helldivers II ya está disponible desde el miércoles 12 de agosto.

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en agosto de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.