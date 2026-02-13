Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para febrero de 2026

Durante la presentación State of Play de este mes pudimos conocer algunos de los títulos que van a ser agregados a este servicio por suscripción, pero ya tenemos la lista completa. Estos serán los juegos que PlayStation sumará a los niveles Extra y Deluxe de PS Plus en febrero de 2026.
Todos los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 17 de febrero de 2026.
El juego basado en la película de Pixar Wall-E solo va a estar disponible para el nivel Deluxe
|JUEGO
|CONSOLAS
|PS PLUS
|Marvel’s Spider-Man 2
|PS5
|Extra – Deluxe
|Test Drive Unlimited Solar Crown
|PS5
|Extra – Deluxe
|Neva
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Season: A Letter to the Future
|PS5
|Extra – Deluxe
|Monster Hunter Stories
|PS4
|Extra – Deluxe
|Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
|PS4
|Extra – Deluxe
|Venba
|PS5
|Extra – Deluxe
|Echoes of the End: Enhanced Edition
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Rugby 25
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Disney Pixar Wall-E
|PS4, PS5
|Deluxe
Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en febrero de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que será retirados del servicio.