Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para febrero de 2026

Durante la presentación State of Play de este mes pudimos conocer algunos de los títulos que van a ser agregados a este servicio por suscripción, pero ya tenemos la lista completa. Estos serán los juegos que PlayStation sumará a los niveles Extra y Deluxe de PS Plus en febrero de 2026.

Todos los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 17 de febrero de 2026.

El juego basado en la película de Pixar Wall-E solo va a estar disponible para el nivel Deluxe

JUEGO CONSOLAS PS PLUS Marvel’s Spider-Man 2 PS5 Extra – Deluxe Test Drive Unlimited Solar Crown PS5 Extra – Deluxe Neva PS4, PS5 Extra – Deluxe Season: A Letter to the Future PS5 Extra – Deluxe Monster Hunter Stories PS4 Extra – Deluxe Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin PS4 Extra – Deluxe Venba PS5 Extra – Deluxe Echoes of the End: Enhanced Edition PS4, PS5 Extra – Deluxe Rugby 25 PS4, PS5 Extra – Deluxe Disney Pixar Wall-E PS4, PS5 Deluxe

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en febrero de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que será retirados del servicio.