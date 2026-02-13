Videojuegos

Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para febrero de 2026

Hombres araña, jinetes de monstruos y un adorable robot.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Durante la presentación State of Play de este mes pudimos conocer algunos de los títulos que van a ser agregados a este servicio por suscripción, pero ya tenemos la lista completa. Estos serán los juegos que PlayStation sumará a los niveles Extra y Deluxe de PS Plus en febrero de 2026.

Todos los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 17 de febrero de 2026.

El juego basado en la película de Pixar Wall-E solo va a estar disponible para el nivel Deluxe

JUEGOCONSOLASPS PLUS
Marvel’s Spider-Man 2PS5Extra – Deluxe
Test Drive Unlimited Solar CrownPS5Extra – Deluxe
NevaPS4, PS5Extra – Deluxe
Season: A Letter to the FuturePS5Extra – Deluxe
Monster Hunter StoriesPS4Extra – Deluxe
Monster Hunter Stories 2: Wings of RuinPS4Extra – Deluxe
VenbaPS5Extra – Deluxe
Echoes of the End: Enhanced EditionPS4, PS5Extra – Deluxe
Rugby 25PS4, PS5Extra – Deluxe
Disney Pixar Wall-EPS4, PS5Deluxe

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en febrero de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que será retirados del servicio.

