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Death Stranding 2 encabeza la lista de juegos de PS Plus Extra y Deluxe en noviembre de 2026

Caminando, navegando y jugando cricket.

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Si todavía están suscritos a los niveles Extra o Deluxe del servicio PS Plus en el mes de noviembre de 2026 les interesará saber cuáles serán los juegos que va a agregar PlayStation a sus librerías.

Vamos a revelarlos.

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Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a a lo largo del mes, entre el miércoles 11 y el martes 24 de noviembre de 2025

JUEGOCONSOLASPS PLUSFECHA
Death Stranding 2PS5Extra – Deluxe
Like a Dragon: Pirate Yakuza in HawaiiPS4, PS5Extra – Deluxe24 de noviembre
AtomfallPS4, PS5Extra – Deluxe
Dragon Quest III HD-2D RemakePS5Extra – Deluxe
Trepang2PS5Extra – Deluxe24 de noviembre
MotoGP 26PS5Extra – Deluxe24 de noviembre
Hell Let LoosePS5Extra – Deluxe11 de noviembre
Cricket 26PS4, PS5Extra – Deluxe24 de noviembre
Soul Reaver 2PS4, PS5Deluxe
Freedom Wars RemasteredPS4, PS5Deluxe

A diferencia de los juegos del nivel Essential que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe que van a agregar en noviembre de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida o hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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