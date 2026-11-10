Death Stranding 2 encabeza la lista de juegos de PS Plus Extra y Deluxe en noviembre de 2026

Si todavía están suscritos a los niveles Extra o Deluxe del servicio PS Plus en el mes de noviembre de 2026 les interesará saber cuáles serán los juegos que va a agregar PlayStation a sus librerías.
Vamos a revelarlos.
Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a a lo largo del mes, entre el miércoles 11 y el martes 24 de noviembre de 2025
|JUEGO
|CONSOLAS
|PS PLUS
|FECHA
|Death Stranding 2
|PS5
|Extra – Deluxe
|–
|Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|24 de noviembre
|Atomfall
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|–
|Dragon Quest III HD-2D Remake
|PS5
|Extra – Deluxe
|–
|Trepang2
|PS5
|Extra – Deluxe
|24 de noviembre
|MotoGP 26
|PS5
|Extra – Deluxe
|24 de noviembre
|Hell Let Loose
|PS5
|Extra – Deluxe
|11 de noviembre
|Cricket 26
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|24 de noviembre
|Soul Reaver 2
|PS4, PS5
|Deluxe
|–
|Freedom Wars Remastered
|PS4, PS5
|Deluxe
|–
A diferencia de los juegos del nivel Essential que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe que van a agregar en noviembre de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida o hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.
Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.