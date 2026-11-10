Death Stranding 2 encabeza la lista de juegos de PS Plus Extra y Deluxe en noviembre de 2026

Si todavía están suscritos a los niveles Extra o Deluxe del servicio PS Plus en el mes de noviembre de 2026 les interesará saber cuáles serán los juegos que va a agregar PlayStation a sus librerías.

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Vamos a revelarlos.

Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a a lo largo del mes, entre el miércoles 11 y el martes 24 de noviembre de 2025

A diferencia de los juegos del nivel Essential que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe que van a agregar en noviembre de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida o hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.