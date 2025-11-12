Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en noviembre de 2025

El aplazamiento de GTA 6 ha causado que la gente regrese en masa a jugar Grand Theft Auto V, así que no nos extraña que éste título encabece la lista de juegos que serán agregados a las bibliotecas de los niveles Extra y Deluxe del servicio por suscripción de PlayStation PS Plus en el mes de noviembre de 2025.

Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 18 de noviembre de 2025, con la excepción de Tomb Raider: Anniversary que solo está disponible en el nivel Deluxe.

JUEGO CONSOLAS PS PLUS Grand Theft Auto V PS4, PS5 Extra – Deluxe Pacific Drive PS5 Extra – Deluxe Still Wakes the Deep PS5 Extra – Deluxe Insurgency: Sandstorm PS4, PS5 Extra – Deluxe Thank Goodness You’re Here! PS4, PS5 Extra – Deluxe The Talos Principle 2 PS5 Extra – Deluxe Monster Jam Showdown PS4, PS5 Extra – Deluxe MotoGP 25 PS4, PS5 Extra – Deluxe Tomb Raider: Anniversary PS4, PS5 Deluxe

Ahora veamos los tráileres de estos títulos.

