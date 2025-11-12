Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en noviembre de 2025

El aplazamiento de GTA 6 ha causado que la gente regrese en masa a jugar Grand Theft Auto V, así que no nos extraña que éste título encabece la lista de juegos que serán agregados a las bibliotecas de los niveles Extra y Deluxe del servicio por suscripción de PlayStation PS Plus en el mes de noviembre de 2025.
Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 18 de noviembre de 2025, con la excepción de Tomb Raider: Anniversary que solo está disponible en el nivel Deluxe.
|JUEGO
|CONSOLAS
|PS PLUS
|Grand Theft Auto V
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Pacific Drive
|PS5
|Extra – Deluxe
|Still Wakes the Deep
|PS5
|Extra – Deluxe
|Insurgency: Sandstorm
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Thank Goodness You’re Here!
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|The Talos Principle 2
|PS5
|Extra – Deluxe
|Monster Jam Showdown
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|MotoGP 25
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Tomb Raider: Anniversary
|PS4, PS5
|Deluxe
Ahora veamos los tráileres de estos títulos.
