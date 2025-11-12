Videojuegos

Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en noviembre de 2025

Carros, carros, más carros y una moto.

Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

El aplazamiento de GTA 6 ha causado que la gente regrese en masa a jugar Grand Theft Auto V, así que no nos extraña que éste título encabece la lista de juegos que serán agregados a las bibliotecas de los niveles Extra y Deluxe del servicio por suscripción de PlayStation PS Plus en el mes de noviembre de 2025.

Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 18 de noviembre de 2025, con la excepción de Tomb Raider: Anniversary  que solo está disponible en el nivel Deluxe.

JUEGOCONSOLASPS PLUS
Grand Theft Auto VPS4, PS5Extra – Deluxe
Pacific DrivePS5Extra – Deluxe
Still Wakes the DeepPS5Extra – Deluxe
Insurgency: SandstormPS4, PS5Extra – Deluxe
Thank Goodness You’re Here!PS4, PS5Extra – Deluxe
The Talos Principle 2PS5Extra – Deluxe
Monster Jam ShowdownPS4, PS5Extra – Deluxe
MotoGP 25PS4, PS5Extra – Deluxe
Tomb Raider: AnniversaryPS4, PS5Deluxe

Ahora veamos los tráileres de estos títulos.

Si lo que quieren es conocer los juegos que se unieron al nivel Essential de PS Plus en noviembre de 2025, sigan este enlace.

