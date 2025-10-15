Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en octubre de 2025

Vamos a revelar cuáles son los juegos para PS4 y PS5 que van a agregar en el mes de octubre de 2025 a los niveles Extra y Deluxe de PS Plus. Si quieren conocer los que ya están disponibles este mes para el nivel Essential, sigan este enlace.

Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 21 de octubre de 2025, con la excepción de Tekken 3 que solo está disponible en el nivel Deluxe. Si dan clic en los enlaces podrán leer nuestra reseña de cada título.

JUEGO CONSOLAS PS PLUS Silent Hill 2 Remake PS5 Extra – Deluxe Until Dawn Remake PS5 Extra – Deluxe V Rising PS5 Extra – Deluxe Yakuza: Like a Dragon PS4, PS5 Extra – Deluxe Poppy Playtime: Capítulo 1 PS4, PS5 Extra – Deluxe As Dusk Falls PS4, PS5 Extra – Deluxe Wizard with a Gun PS5 Extra – Deluxe Tekken 3 PS4, PS5 Deluxe

Ahora veamos los tráileres de estos títulos.

Todos los juegos mencionados estarán disponibles en PS Plus Extra y Deluxe el mismo día: el 21 de octubre de 2025.