Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en octubre de 2025

Pueblos malditos, cabañas malditas y fábricas de juguetes malditos.

Julian Ramirez
Vamos a revelar cuáles son los juegos para PS4 y PS5 que van a agregar en el mes de octubre de 2025 a los niveles Extra y Deluxe de PS Plus. Si quieren conocer los que ya están disponibles este mes para el nivel Essential, sigan este enlace.

Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 21 de octubre de 2025, con la excepción de Tekken 3 que solo está disponible en el nivel Deluxe. Si dan clic en los enlaces podrán leer nuestra reseña de cada título.

JUEGOCONSOLASPS PLUS
Silent Hill 2 RemakePS5Extra – Deluxe
Until Dawn RemakePS5Extra – Deluxe
V RisingPS5Extra – Deluxe
Yakuza: Like a DragonPS4, PS5Extra – Deluxe
Poppy Playtime: Capítulo 1PS4, PS5Extra – Deluxe
As Dusk Falls PS4, PS5Extra – Deluxe
Wizard with a GunPS5Extra – Deluxe
Tekken 3PS4, PS5Deluxe

Ahora veamos los tráileres de estos títulos.

Todos los juegos mencionados estarán disponibles en PS Plus Extra y Deluxe el mismo día: el 21 de octubre de 2025.

