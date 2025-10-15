Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en octubre de 2025

Vamos a revelar cuáles son los juegos para PS4 y PS5 que van a agregar en el mes de octubre de 2025 a los niveles Extra y Deluxe de PS Plus. Si quieren conocer los que ya están disponibles este mes para el nivel Essential, sigan este enlace.
Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 21 de octubre de 2025, con la excepción de Tekken 3 que solo está disponible en el nivel Deluxe. Si dan clic en los enlaces podrán leer nuestra reseña de cada título.
|JUEGO
|CONSOLAS
|PS PLUS
|Silent Hill 2 Remake
|PS5
|Extra – Deluxe
|Until Dawn Remake
|PS5
|Extra – Deluxe
|V Rising
|PS5
|Extra – Deluxe
|Yakuza: Like a Dragon
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Poppy Playtime: Capítulo 1
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|As Dusk Falls
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Wizard with a Gun
|PS5
|Extra – Deluxe
|Tekken 3
|PS4, PS5
|Deluxe
Ahora veamos los tráileres de estos títulos.
Todos los juegos mencionados estarán disponibles en PS Plus Extra y Deluxe el mismo día: el 21 de octubre de 2025.