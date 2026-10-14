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Conozcan los juegos que se unen a PS Plus Extra y Deluxe en octubre de 2026

Mafiosos y cazadoras de dinosaurios.

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PlayStation sigue ignorando las críticas por decidir acabar con los juegos físicos, las cuales siguen fuertes incluso meses después de las noticias, y se mantiene firme en el ciclo de noticias como si nada hubiera pasado. La noticia ahora es que anunció oficialmente cuáles serán los juegos que agregará a las bibliotecas del servicio por suscripción PS Plus para los niveles Extra y Deluxe en el mes de octubre de 2026.

Se trata de los siguientes:

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Todos los juegos que mencionaremos estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 20 de octubre de 2026 con la excepción de Dino Crisis 2 y RollerCoaster Tycoon 3 que solo saldrán para Deluxe. Es posible que la aparición de algunos de estos juegos se retrase hasta el 27 de octubre, dependiendo el país en que se encuentren.

JUEGOCONSOLASPS PLUS
Mafia: el viejo continentePS5Extra – Deluxe
Horizon Forbidden WestPS4, PS5Extra – Deluxe
MycopunkPS5Extra – Deluxe
Poppy Playtime: Capítulo 2PS4, PS5Extra – Deluxe
The Midnight WalkPS5Extra – Deluxe
Tales of Arise – Beyond the DawnPS4, PS5Extra – Deluxe
Monster Energy Supercross 25PS5Extra – Deluxe
Dino Crisis 2PS4, PS5Deluxe
RollerCoaster Tycoon 3PS4, Ps5Deluxe

Además, los usuarios del nivel Deluxe tendrán acceso a demos exclusivas de A Plague Tale Legacy y Mortal Shell II.

A diferencia de los juegos del nivel Essential que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe que van a agregar en octubre de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida o hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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