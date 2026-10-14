Conozcan los juegos que se unen a PS Plus Extra y Deluxe en octubre de 2026

PlayStation sigue ignorando las críticas por decidir acabar con los juegos físicos, las cuales siguen fuertes incluso meses después de las noticias, y se mantiene firme en el ciclo de noticias como si nada hubiera pasado. La noticia ahora es que anunció oficialmente cuáles serán los juegos que agregará a las bibliotecas del servicio por suscripción PS Plus para los niveles Extra y Deluxe en el mes de octubre de 2026.
Se trata de los siguientes:
Todos los juegos que mencionaremos estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 20 de octubre de 2026 con la excepción de Dino Crisis 2 y RollerCoaster Tycoon 3 que solo saldrán para Deluxe. Es posible que la aparición de algunos de estos juegos se retrase hasta el 27 de octubre, dependiendo el país en que se encuentren.
|JUEGO
|CONSOLAS
|PS PLUS
|Mafia: el viejo continente
|PS5
|Extra – Deluxe
|Horizon Forbidden West
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Mycopunk
|PS5
|Extra – Deluxe
|Poppy Playtime: Capítulo 2
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|The Midnight Walk
|PS5
|Extra – Deluxe
|Tales of Arise – Beyond the Dawn
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Monster Energy Supercross 25
|PS5
|Extra – Deluxe
|Dino Crisis 2
|PS4, PS5
|Deluxe
|RollerCoaster Tycoon 3
|PS4, Ps5
|Deluxe
Además, los usuarios del nivel Deluxe tendrán acceso a demos exclusivas de A Plague Tale Legacy y Mortal Shell II.
A diferencia de los juegos del nivel Essential que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe que van a agregar en octubre de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida o hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.
Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.