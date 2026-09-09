Ya conocemos los juegos que llegarán a PS Plus Extra y Deluxe en septiembre de 2026

Las protestas contra PlayStation por el anunció de sus planes para dejar de producir juegos físicos continúan, pero Sony sigue ignorándolas y anunció los juegos que se sumarán al servicio por suscripción PS Plus en los niveles Extra y Deluxe en septiembre de 2026.
Vamos a conocerlos.
Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 15 de septiembre de 2026.
|JUEGO
|CONSOLAS
|PS PLUS
|RuneScape: Dragonwilds
|PS5
|Extra – Deluxe
|WWE 2K26
|PS5
|Extra – Deluxe
|Ball x Pit
|PS5
|Extra – Deluxe
|Date Everything!
|PS5
|Extra – Deluxe
|Slitterhead
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Ninja Gaiden: Ragebound
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Dungeons of Hinterberg
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Sniper Elite: Resistance
|PS4, PS5
|Extra – Deluxe
|Mega Man X Command Mission
|PS4, PS5
|Deluxe
|Metro Redux
|PS4
|Deluxe
Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en septiembre de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.
Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.