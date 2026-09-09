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Ya conocemos los juegos que llegarán a PS Plus Extra y Deluxe en septiembre de 2026

Luchadores, ninjas, monstruos y robots

Julian Ramirez
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Las protestas contra PlayStation por el anunció de sus planes para dejar de producir juegos físicos continúan, pero Sony sigue ignorándolas y anunció los juegos que se sumarán al servicio por suscripción PS Plus en los niveles Extra y Deluxe en septiembre de 2026.

Vamos a conocerlos.

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Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 15 de septiembre de 2026.

JUEGOCONSOLASPS PLUS
RuneScape: DragonwildsPS5Extra – Deluxe
WWE 2K26PS5Extra – Deluxe
Ball x PitPS5Extra – Deluxe
Date Everything!PS5Extra – Deluxe
SlitterheadPS4, PS5Extra – Deluxe
Ninja Gaiden: RageboundPS4, PS5Extra – Deluxe
Dungeons of HinterbergPS4, PS5Extra – Deluxe
Sniper Elite: ResistancePS4, PS5Extra – Deluxe
Mega Man X Command MissionPS4, PS5Deluxe
Metro ReduxPS4Deluxe

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en septiembre de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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