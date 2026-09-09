Ya conocemos los juegos que llegarán a PS Plus Extra y Deluxe en septiembre de 2026

Las protestas contra PlayStation por el anunció de sus planes para dejar de producir juegos físicos continúan, pero Sony sigue ignorándolas y anunció los juegos que se sumarán al servicio por suscripción PS Plus en los niveles Extra y Deluxe en septiembre de 2026.

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Vamos a conocerlos.

Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 15 de septiembre de 2026.

JUEGO CONSOLAS PS PLUS RuneScape: Dragonwilds PS5 Extra – Deluxe WWE 2K26 PS5 Extra – Deluxe Ball x Pit PS5 Extra – Deluxe Date Everything! PS5 Extra – Deluxe Slitterhead PS4, PS5 Extra – Deluxe Ninja Gaiden: Ragebound PS4, PS5 Extra – Deluxe Dungeons of Hinterberg PS4, PS5 Extra – Deluxe Sniper Elite: Resistance PS4, PS5 Extra – Deluxe Mega Man X Command Mission PS4, PS5 Deluxe Metro Redux PS4 Deluxe

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en septiembre de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.