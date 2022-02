Actualización: ¡billbil-kun está jugando con nosotros! En su mensaje anterior en el foro francés Dealabs sugirió que los juegos de PS Plus en marzo de 2022 iban a ser Ark: Survival Evolved y Team Sonic Racer. Ahora, en un nuevo mensaje, dice que no confirmaba esto y que los veraderos juegos del mes serán los siguientes:

Ghostrunner

Ghost of Tsushima Legends

Team Sonic Racing

El filtrador agrega que Ghost of Tsushima Legends será versión independiente del ‘Modo Leyendas’ para PS4 y PS5. Incluirá el modo multijugador en línea, pero no la campaña para un jugador. Será algo similar a lo que pasó con Godfall.

Nota original: ¡billbil-kun ataca de nuevo! Este usuario del foro francés Dealabs ya es bastante famoso entre la comunidad de PlayStation por sus acertadas filtraciones. En este caso dice cuáles serán los juegos que llegarán al servicio por suscripción PS Plus en marzo de 2022.

No tenemos razones para dudar de billbil-kun, pues no se ha equivocado ni una sola vez desde que comenzó a filtrar información en septiembre de 2021. De todos modos, siempre es bueno tener en cuenta que estos datos no son oficiales.

Los juegos de PS Plus de marzo de 2022, de acuerdo a la filtración publicada en Dealabs, serán los siguientes:

Ark Survival Evolved

Team Sonic Racing

Resulta curioso que solo mencione dos juegos, pues lo usual es que PS Plus ofrezca tres cada mes: dos para PS4 y PS5 y uno exclusivo de PS5. En este caso es posible que falte uno de los anuncios o que ambos estén disponibles para las dos plataformas.

Si esta filtración es real, los juegos llegarán el miércoles 2 de marzo de 2022. Si no han reclamado los juegos de este mes —UFC 4, Planet Coaster y Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep—, tienen hasta ese día para hacerlo.

Les informaremos tan pronto esta información sea oficial.

