Estos serán los juegos de PS Plus en julio de 2022, según filtración

Se acerca un nuevo mes y ya saben lo que eso significa: Billbil-kun está aquí para revelar cuáles son los juegos que llegarán para PS4 y PS5 mediante el servicio por suscripción PS Plus en julio de 2022 (PS+ Esencial).

De acuerdo a su publicación en el foro francés Dealabs, los juegos de PS+ en julio de 2022 son los siguientes:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – ( Reseña )

) The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – ( Reseña )

) Arcadegeddon

Crash Bandicoot 4: It’s About Time es la más reciente entrega del popular personaje que alguna vez fue considerado la mascota de PlayStation y llega a PS Plus en julio de 2022 en versiones para PS4 y PS5.

The Man of Medan es la primera de las aventuras de terror de la antología The Dark Pictures de Supermassive Games, creadores de Until Dawn. Solo saldrá en PS+ en versión de PS4.

Por último tenemos Arcadegeddon en versiones para PS4 y PS5. Este es un divertido y vistoso título multijugador que ofrece retos tanto PvP como PvE. Vale la pena darle una mirada.

Actualizaremos esta nota cuando PlayStation confirme oficialmente que estos sí serán los juegos de PS Plus para el mes de julio de 2022.

Fuente: Dealabs