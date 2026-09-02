Estos son los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en la primera mitad de septiembre de 2026

Vamos a comenzar el mes de septiembre de 2026 con apenas un puñado de juegos agregados al servicio por suscripción Xbox Game Pass.
Son los siguientes.
Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Shelldiver
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|1 de septiembre
|Speedrunners 2: King of Speed
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|3 de septiembre
|Dice a Million
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|4 de septiembre
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|8 de septiembre
|The Royal Writ
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|10 de septiembre
|Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|10 de septiembre
|RuneScape: Dragonwilds
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|15 de septiembre
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el martes 15 de septiembre de 2026 serán:
- Commandos: Origins (Cloud, Consolas, PC)
- Cricket 24 (Cloud, Consolas, PC)
- Cyberpunk 2077 (Cloud, Consolas, PC)
- Dead Cells (Cloud, Consolas, PC)
- Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Consolas, PC)
- Frostpunk 2 (PC)
- Mullet Madjack (Cloud, Consolas, PC)
- Spiritfarer (Cloud, Consolas, PC)
- Superliminal (Cloud, Consolas, PC)
- Train Sim World 5 (Cloud, Consolas, PC)