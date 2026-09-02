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Estos son los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en la primera mitad de septiembre de 2026

Un puñado de juegos para comenzar el mes.

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Vamos a comenzar el mes de septiembre de 2026 con apenas un puñado de juegos agregados al servicio por suscripción Xbox Game Pass.

Son los siguientes.

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Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
ShelldiverCloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium1 de septiembre
Speedrunners 2: King of SpeedCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC3 de septiembre
Dice a MillionCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium4 de septiembre
Call of Duty: Black Ops Cold WarCloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium8 de septiembre
The Royal WritCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium10 de septiembre
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World StageCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium10 de septiembre
RuneScape: DragonwildsCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium15 de septiembre

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el martes 15 de septiembre de 2026 serán:

  • Commandos: Origins (Cloud, Consolas, PC)
  • Cricket 24 (Cloud, Consolas, PC)
  • Cyberpunk 2077 (Cloud, Consolas, PC)
  • Dead Cells (Cloud, Consolas, PC)
  • Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Consolas, PC)
  • Frostpunk 2 (PC)
  • Mullet Madjack (Cloud, Consolas, PC)
  • Spiritfarer (Cloud, Consolas, PC)
  • Superliminal (Cloud, Consolas, PC)
  • Train Sim World 5 (Cloud, Consolas, PC)

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