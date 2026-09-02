Estos son los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en la primera mitad de septiembre de 2026

Vamos a comenzar el mes de septiembre de 2026 con apenas un puñado de juegos agregados al servicio por suscripción Xbox Game Pass.

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Son los siguientes.

Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el martes 15 de septiembre de 2026 serán: