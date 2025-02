Los juegos Star Wars: KOTOR y KOTOR 2 están gratis para teléfonos en la Epic Games Store

A comienzos de año reportamos que la versión móvil de la tienda Epic Games Store iba a comenzar a regalar juegos de forma similar a lo que hace en su tienda para PC, solo que cada mes en vez de cada semana. La oferta de febrero y marzo de 2025 es bastante llamativa, pues están ofreciendo los excelentes los juegos Star Wars: Knights of the Old Republic (mejor conocido como KOTOR) y Star Wars: Knights of the Old Republic II (mejor conocido como KOTOR 2) están gratis para teléfonos en la Epic Games Store.

Si no tienen aún esta app en sus teléfonos, pueden descargarla directamente de la página de la tienda en sus teléfonos o usando el código QR que incluimos a continuación. Luego buscamos la opción ‘Más información sobre la instalación en Android/iPhone» y comenzará la descarga de la .apk. Luego deben ejecutarla cuando termine la descarga.

Lamentablemente, la tienda para teléfonos iOS solo está disponible en la Unión Europea y todavía no hay noticias sobre su posible llegada a Latinomérica.

Volviendo a los juegos de Star Wars, una vez tengamos instalada la Epic Games Store en nuestro teléfono, podemos abrir la aplicación y encontraremos tanto a KOTOR como a KOTOR 2 con un precio de $0 en la sección de juegos gratis. Esta oferta estará disponible hasta el jueves 20 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m. (hora de Colombia) 9:00 a.m. (hora de México).

Una vez termine la oferta, estos juegos costarán 20.739 y 31.099 pesos colombianos respectivamente.

Otros artículos sobre Star Wars en GamerFocus