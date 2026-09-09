Todos los juegos, tráileres y anuncios del Nintendo Direct de septiembre de 2026

Ya pudimos conocer por fin el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en su propio Direct, pero eso no es lo único que podemos esperar para Nintendo Switch 2 en los próximos meses. Un día después, el miércoles 9 de septiembre, tuvimos un Nintendo Direct más tradicional en el que pudimos ver más juegos que saldrán durante el resto de 2026 y los primeros meses de 2027.
- Monster Hunter Wilds
- Final Fantasy VII Revelation
- Crisis Core Final Fantasy VII Reunion
- Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition
- Meccha Chameleon
- Pokémon Pokopia DLC
- Actualización gratis para Star Fox
- The Witcher 3 Remastered
- Kingdom Come Deliverance 2
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- Professor Layton and The New World of Steam
- Yokai Watch 2: Haunted Domain
- Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dondori Academy
- Onyx: The Dark Grip
- Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition
- Stage Fright
- Disney Dreamlight Valley: The Keepsea Sea
- Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale
- LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight
- Kirby Air Riders
- Cairn
- Resident Evil 2 Deluxe Edition, 3 y 4 Gold Edition
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Nintendo Switch Esports Resort
- Metroid Ravenous
- Mario Kart World
- Mega Man: Dual Override
- Eternal Anima
- Danganronpa 2×2
- Fatal Fury: City of The Wolves
- Metal Slug Ultimate Collection
- Yu-Gi-Oh Tag Force GX
- Romancing Saga 3 Destinies United
- Más juegos que llegarán en los próximos meses
- Persona 4 Revival
- Persona 6
- Kirby and the World Beyond
- Más sobre Nintendo
Pueden encontrar la presentación completa a continuación, en el canal de Nintendo of America en YouTube y en español en el canal de Nintendo España. Sigan bajando para conocer uno a uno todos los anuncios que hicieron.
Ahora sí, veamos todos los tráileres que mostraron.
Monster Hunter Wilds
La versión para Nintendo Switch 2 saldrá el 4 de diciembre de 2026 y la expansión Ascendace llegará en 2027 junto a la de otras plataformas.
Final Fantasy VII Revelation
El final de la trilogía llegará a Nintendo Switch 2 junto a la versión para otras plataformas el 8 de abril de 2027.
Crisis Core Final Fantasy VII Reunion
Saldrá el 9 de septiembre de 2026 para Nintendo Switch 2.
Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition
La versión mejorada para Nintendo Switch 2 y con un nuevo nivel de dificultad saldrá el 25 de febrero de 2027.
Meccha Chameleon
Este megapopular juego indie de escondite saldrá para Nintendo Switch 1 y 2 el 9 de septiembre de 2026.
Pokémon Pokopia DLC
Accesorios para Pokémon. nuevas decoraciones, nuevos Pokémon y más llegan al juego. La parte 2 de la expansión llega más adelante en 2026.
Actualización gratis para Star Fox
Tendremos mejoras para el modo multijugador el 29 de septiembre
Star Fox Adventures de GameCube saldrá el 9 de septiembre para suscriptores de Nintendo Switch Online Expansion Pass.
The Witcher 3 Remastered
La versión mejorada del juego saldrá para Nintendo Switch 2 el 29 de septiembre. La nueva expansión llegará el 2027.
Kingdom Come Deliverance 2
Este juego saldrá para Switch 2 junto a sus DLC en 2027
Fire Emblem: Fortune’s Weave
El nuevo juego de la saga saldrá para Switch 2 el 17 de septiembre de 2026.
Professor Layton and The New World of Steam
El nuevo juego de esta saga de puzles saldrá para Switch 2 el 10 de diciembre de 2026.
Yokai Watch 2: Haunted Domain
Por fin tendremos otro juego de esta serie en occidente. No dieron fecha.
Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dondori Academy
La edición de Nintendo Switch 2 soportará comandos de voz para Otachi. Tendrá un nuevo modo de juego con retos de Dondori Academy y saldrá el 12 de noviembre
Onyx: The Dark Grip
Este juego de terror con soporte para pantalla táctil saldrá para Switch 2 en 2027.
Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition
Esta versión tendrá el nuevo modo Heroes Vault y un nuevo héroe: Shimmer. Saldrá el 3 de diciembre de 2026.
Stage Fright
Este título multijugador de los creadores de Overcooked saldrá también para Nintendo Switch 1 y 2 en 2027.
Disney Dreamlight Valley: The Keepsea Sea
Esta nueva actualización de pago saldrá en noviembre de 2026 para Switch 1 y 2.
Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale
Este nuevo juego saldrá para Switch 2 en 2027.
LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight
Este juego saldrá en Nintendo Switch 2 junto al DLC en que controlaremos al Joker y Harley Quinn el 18 de septiembre de 2026.
Kirby Air Riders
Tendremos nuevos Amiibo de Noir Dedede y Sword Kirby. Saldrán a la venta el 12 de noviembre.
Cairn
Uno de los mejores juegos indie del año llegará a Nintendo Switch 2 a comienzos de 2027. Ya hay una demo disponible.
Resident Evil 2 Deluxe Edition, 3 y 4 Gold Edition
Estos remakes estarán disponibles para Nintendo Switch 2 el 16 de octubre.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Este remake llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de febrero de 2027.
Nintendo Switch Esports Resort
El «mundo abierto» de la Isla Wuhu, un nuevo modo de juego, cosméticos desbloqueables y más detalles de este juego que saldrá el 22 de octubre de 2026.
Metroid Ravenous
El esperado nuevo juego de acción 2D de Metroid saldrá exclusivamente para Nintendo Switch 2 el 28 de enero de 2027.
Tendrá una edición especial y varios Amiibo.
Mario Kart World
Una actualización gratis con 10 pistas inspiradas en el Super Mario Kart original llegará el 9 de septiembre de 2026.
Mega Man: Dual Override
Confirman que Proto Man será controlable en el juego y usará su escudo como arma. Este juego saldrá para Nintendo Switch 1 y 2 el segundo trimestre de 2027.
Tendremos nuevos Amiibo de Mega Man y Proto Man.
Eternal Anima
Este JRPG de Marvelous saldrá para Nintendo Switch 2 el 4 de marzo de 2027.
Danganronpa 2×2
Este relanzamiento con una nueva historia saldrá para Nintendo Switch 1 y 2 el 14 de enero de 2026.
Fatal Fury: City of The Wolves
El juego de peleas de SNK llegará a Nintendo Switch 2 el 22 de octubre. Anunciaron nuevos personajes sacado de Tokyo Revengers.
Metal Slug Ultimate Collection
Metal Slug 1 al 6, X, 7, Advance y una versión de prueba con juego en línea, galerias y más saldrá en Nintendo Switch 1 y 2 en 2027.
Yu-Gi-Oh Tag Force GX
Este juego de cartas con combates por parejas saldrá en Nintendo Switch 1 y 2 el 16 de febrero de 2026.
Romancing Saga 3 Destinies United
Esteremake del JRPG saldrá para Nintendo Switch 1 y 2 el 16 de febrero de 2027
Más juegos que llegarán en los próximos meses
- 007 First Light (NS2) – 2026
- Far Cry 3 Classic Edition (NS2) – segundo trimestre de 2026
- Far Cry 3 Blood Dragon (NS2) – segundo trimestre de 2026
- The Crew Motorfest (NS2) – 8 de octubre de 2026
- The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother (NS, NS2) – 2027
- House Flipper 2 (NS2) – 15 de octubre de 2026
- Sonic Pico Park (NS, NS2) – 12 de noviembre de 2026
- Dragon Quest Monsters: The Withered World (NS, NS2) – 3 de diciembre de 2026
- Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD– (NS, NS2) – ya disponible
- Hela (NS2) – 1 de diciembre de 2026
- Eriksholm: The Stolen Dream (NS2) – 3 de diciembre de 2026
- Stellar Blade Complete Edition (NS2) – 5 de noviembre de 2026
- The Ascent: Ultimate Edition (NS2) – diciembre de 2026
- It Takes Two (NS2) – 15 de octubre de 2026
- Palia (NS2) – diciembre de 2026
- Bluey’s Happy Snaps (NS, NS2) – 15 de octubre de 2026
- Hot Wheels Infinite Rush (NS2) – 10 de septiembre de 2026
- Fading Echo (NS2) – 17 de septiembre de 2026
- Hell is Us (NS2) 8 de octubre
- Guardians of the Galaxy Encore Edition – 5 de noviembre de 2026
Persona 4 Revival
Mostraron un nuevo tráiler de este remake que saldrá para Nintendo Switch 2 y otras plataformas el 20 de mayo de 2026.
Persona 6
Confirmaron que Persona 6 llegará a Nintendo Switch 2, pero no mostraron nada al respecto.
Kirby and the World Beyond
Este nuevojuego de Kirby en lo que parece ser un mundo abierto o al meno semiabierto llegará a Nintendo Switch 2 en el segundo trimestre de 2027.
Esos fueron todos los juegos y anuncios del Nintendo Direct de septiembre.