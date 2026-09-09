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Todos los juegos, tráileres y anuncios del Nintendo Direct de septiembre de 2026

Todo lo que viene a Nintendo Switch y Switch 2.

Julian Ramirez
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Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ya pudimos conocer por fin el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en su propio Direct, pero eso no es lo único que podemos esperar para Nintendo Switch 2 en los próximos meses. Un día después, el miércoles 9 de septiembre, tuvimos un Nintendo Direct más tradicional en el que pudimos ver más juegos que saldrán durante el resto de 2026 y los primeros meses de 2027.

Contenido:

Pueden encontrar la presentación completa a continuación, en el canal de Nintendo of America en YouTube y en español en el canal de Nintendo España. Sigan bajando para conocer uno a uno todos los anuncios que hicieron.

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Ahora sí, veamos todos los tráileres que mostraron.

Monster Hunter Wilds

La versión para Nintendo Switch 2 saldrá el 4 de diciembre de 2026 y la expansión Ascendace llegará en 2027 junto a la de otras plataformas.

Final Fantasy VII Revelation

El final de la trilogía llegará a Nintendo Switch 2 junto a la versión para otras plataformas el 8 de abril de 2027.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

Saldrá el 9 de septiembre de 2026 para Nintendo Switch 2.

Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition

La versión mejorada para Nintendo Switch 2 y con un nuevo nivel de dificultad saldrá el 25 de febrero de 2027.

Meccha Chameleon

Este megapopular juego indie de escondite saldrá para Nintendo Switch 1 y 2 el 9 de septiembre de 2026.

Pokémon Pokopia DLC

Accesorios para Pokémon. nuevas decoraciones, nuevos Pokémon y más llegan al juego. La parte 2 de la expansión llega más adelante en 2026.

Actualización gratis para Star Fox

Tendremos mejoras para el modo multijugador el 29 de septiembre

Star Fox Adventures de GameCube saldrá el 9 de septiembre para suscriptores de Nintendo Switch Online Expansion Pass.

The Witcher 3 Remastered

La versión mejorada del juego saldrá para Nintendo Switch 2 el 29 de septiembre. La nueva expansión llegará el 2027.

Kingdom Come Deliverance 2

Este juego saldrá para Switch 2 junto a sus DLC en 2027

Fire Emblem: Fortune’s Weave

El nuevo juego de la saga saldrá para Switch 2 el 17 de septiembre de 2026.

Professor Layton and The New World of Steam

El nuevo juego de esta saga de puzles saldrá para Switch 2 el 10 de diciembre de 2026.

Yokai Watch 2: Haunted Domain

Por fin tendremos otro juego de esta serie en occidente. No dieron fecha.

Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dondori Academy

La edición de Nintendo Switch 2 soportará comandos de voz para Otachi. Tendrá un nuevo modo de juego con retos de Dondori Academy y saldrá el 12 de noviembre

Onyx: The Dark Grip

Este juego de terror con soporte para pantalla táctil saldrá para Switch 2 en 2027.

Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition

Esta versión tendrá el nuevo modo Heroes Vault y un nuevo héroe: Shimmer. Saldrá el 3 de diciembre de 2026.

Stage Fright

Este título multijugador de los creadores de Overcooked saldrá también para Nintendo Switch 1 y 2 en 2027.

Disney Dreamlight Valley: The Keepsea Sea

Esta nueva actualización de pago saldrá en noviembre de 2026 para Switch 1 y 2.

Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale

Este nuevo juego saldrá para Switch 2 en 2027.

LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight

Este juego saldrá en Nintendo Switch 2 junto al DLC en que controlaremos al Joker y Harley Quinn el 18 de septiembre de 2026.

Kirby Air Riders

Tendremos nuevos Amiibo de Noir Dedede y Sword Kirby. Saldrán a la venta el 12 de noviembre.

Cairn

Uno de los mejores juegos indie del año llegará a Nintendo Switch 2 a comienzos de 2027. Ya hay una demo disponible.

Resident Evil 2 Deluxe Edition, 3 y 4 Gold Edition

Estos remakes estarán disponibles para Nintendo Switch 2 el 16 de octubre.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Este remake llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de febrero de 2027.

Nintendo Switch Esports Resort

El «mundo abierto» de la Isla Wuhu, un nuevo modo de juego, cosméticos desbloqueables y más detalles de este juego que saldrá el 22 de octubre de 2026.

Metroid Ravenous

El esperado nuevo juego de acción 2D de Metroid saldrá exclusivamente para Nintendo Switch 2 el 28 de enero de 2027.

Tendrá una edición especial y varios Amiibo.

Mario Kart World

Una actualización gratis con 10 pistas inspiradas en el Super Mario Kart original llegará el 9 de septiembre de 2026.

Mega Man: Dual Override

Confirman que Proto Man será controlable en el juego y usará su escudo como arma. Este juego saldrá para Nintendo Switch 1 y 2 el segundo trimestre de 2027.

Tendremos nuevos Amiibo de Mega Man y Proto Man.

Eternal Anima

Este JRPG de Marvelous saldrá para Nintendo Switch 2 el 4 de marzo de 2027.

Danganronpa 2×2

Este relanzamiento con una nueva historia saldrá para Nintendo Switch 1 y 2 el 14 de enero de 2026.

Fatal Fury: City of The Wolves

El juego de peleas de SNK llegará a Nintendo Switch 2 el 22 de octubre. Anunciaron nuevos personajes sacado de Tokyo Revengers.

Metal Slug Ultimate Collection

Metal Slug 1 al 6, X, 7, Advance y una versión de prueba con juego en línea, galerias y más saldrá en Nintendo Switch 1 y 2 en 2027.

Yu-Gi-Oh Tag Force GX

Este juego de cartas con combates por parejas saldrá en Nintendo Switch 1 y 2 el 16 de febrero de 2026.

Romancing Saga 3 Destinies United

Esteremake del JRPG saldrá para Nintendo Switch 1 y 2 el 16 de febrero de 2027

Más juegos que llegarán en los próximos meses

  • 007 First Light (NS2) – 2026
  • Far Cry 3 Classic Edition (NS2) – segundo trimestre de 2026
  • Far Cry 3 Blood Dragon (NS2) – segundo trimestre de 2026
  • The Crew Motorfest (NS2) – 8 de octubre de 2026
  • The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother (NS, NS2) – 2027
  • House Flipper 2 (NS2) – 15 de octubre de 2026
  • Sonic Pico Park (NS, NS2) – 12 de noviembre de 2026
  • Dragon Quest Monsters: The Withered World (NS, NS2) – 3 de diciembre de 2026
  • Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD (NS, NS2) – ya disponible
  • Hela (NS2) – 1 de diciembre de 2026
  • Eriksholm: The Stolen Dream (NS2) – 3 de diciembre de 2026
  • Stellar Blade Complete Edition (NS2) – 5 de noviembre de 2026
  • The Ascent: Ultimate Edition (NS2) – diciembre de 2026
  • It Takes Two (NS2) – 15 de octubre de 2026
  • Palia (NS2) – diciembre de 2026
  • Bluey’s Happy Snaps (NS, NS2) – 15 de octubre de 2026
  • Hot Wheels Infinite Rush (NS2) – 10 de septiembre de 2026
  • Fading Echo (NS2) – 17 de septiembre de 2026
  • Hell is Us (NS2) 8 de octubre
  • Guardians of the Galaxy Encore Edition – 5 de noviembre de 2026

Persona 4 Revival

Mostraron un nuevo tráiler de este remake que saldrá para Nintendo Switch 2 y otras plataformas el 20 de mayo de 2026.

Persona 6

Confirmaron que Persona 6 llegará a Nintendo Switch 2, pero no mostraron nada al respecto.

Kirby and the World Beyond

Este nuevojuego de Kirby en lo que parece ser un mundo abierto o al meno semiabierto llegará a Nintendo Switch 2 en el segundo trimestre de 2027.

Esos fueron todos los juegos y anuncios del Nintendo Direct de septiembre.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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