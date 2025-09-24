Todos los juegos y anuncios de PlayStation en el State of Play de septiembre 2025

El State of Play emitido el miércoles 24 de septiembre de 2025 en el canal oficial de PlayStation en YouTube reveló una nueva cantidad de nuevos juegos para PS5 y nos presentó nuevos tráileres de juegos ya anunciados. Vamos a ver cuáles fueron.

Si quieren ver la presentación completa, aquí la tienen:

Ahora veamos uno a uno los tráileres que mostraron. Recuerden que con excepción de los juegos publicados por Sony Interactive Entertainment, estos títulos también podrían salir para PC, consolas Xbox y Nintendo.

Saros

Podremos jugarlo en PS5 el 20 de marzo de 2026. Aquí tenemos un avance de jugabilidad.

Zero Parades – For Dead Spies

El nuevo juego de Za/Um (aunque le quedan pocos desarrolladores relacionados con Disco Elysium). Saldrá en 2026.

Microsoft Flight Simulator 2024

No más exclusividad para Xbox en consolas. Este impresionante simulador de aviación llega a PS5 el 8 de diciembre de 2025.

Battlefield 6

Este esperado juego de disparos es inminente. Saldrá el 10 de octubre de 2025 para PS5.

Deus Ex Remastered

Esta versión mejorada del legendario juego saldrá el 5 de febrero de 2026 para PS5.

Halloween: The Game

Este juego de horror asimétrico saldrá el 8 de septiembre de 2026.

Last Epoch

Este RPG de acción estilo Diablo por fin saldrá en PS5 junto a su primera gran expansión.

The Seven Deadly Sins: Origins

Este RPG basado en el manga y anime saldrá el 28 de enero de 2026.

Sonic Racing Crossworlds

Mega Man y Proto Man se unen a Sonic en este juego de carreras en forma de DLC. El juego sale el 25 de septiembre de 2025.

Nioh 3

Saldrá el 6 de febrero de 2026 para PS5.

Dynasty Warriors 3 – Complete Edition Remastered

Esta versión mejorada del clásico ‘musou’ saldrá el 19 de marzo de 2026.

Code: Vein II

El «anime souls» regresa el 30 de enero de 2026 para PS5.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

Este esperado remake saldrá el 30 de septiembre de 2025 para PS4 y PS5.

Let it Die: Inferno

La secuela de este irreverente juego multijugador de Grasshopper Manufacture llegará a PS5 el 3 de diciembre de 2025.

Chronoscript: The Endless End

Este curioso juego de acción en 2D en el que nos transportamos por libros en 3D saldrá en 2026 para PS5.

Crimson Desert

Este MMO saldrá en PS5 en marzo de 2026.

Pulse Elevate Wireless Speakers

Este sistema de sonido inalámbrico será compatible PC, PS5 y PlayStation Portal.

PS Plus

Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Coccoon llegarán a PS Plus Essentials el 7 de octubre de 2026.

The Last of Us Part II Remastered será agregado a PS Plus Extra y Deluxe el 26 de septiembre

será agregado a PS Plus Extra y Deluxe el 26 de septiembre Tekken 3, Soul Calibur III y Tomb Raider Anniversary serán agregados al catálogo de Deluxe más adelante en 2026.

Gran Turismo 7

Kazunori Yamauchi anunció que el juego recibirá una gran actualización en diciembre de 2025.

God of War 20th Anniversary

Anunciaron una edición especial del control DualSense para celebrar los 20 años de Kratos.

Marvel’s Wolverine

Por fin vimos un nuevo tráiler del juego protagonizado por el más popular de los X-Men. Saldrá para PS5 en el cuatro trimestre de 2026.