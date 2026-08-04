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Estos son los juegos de Xbox Game Pass para agosto de 2026

Cricket, bolas y romance con todo.

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Tendremos una decena de juegos nuevos en Xbox Game Pass a lo largo de las primeras semanas de agosto de 2026. Vamos a ver de cuáles se trata.

Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.

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Los juegos con un (*) son versiones ‘Game Preview’ o acceso anticipado.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Monsters are Coming!Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium6 de agosto
PowerWash Simulator 2Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium6 de agosto
Bounty StarCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium11 de agosto
Date Everything!Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium11 de agosto
Grounded 2*Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium11 de agosto
Ball x PitCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium12 de agosto
Cricket 26Cloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium13 de agosto
Mio: Memories in OrbitCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium13 de agosto
Sandustry*PCUltimate, PC13 de agosto
Egging OnCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium18 de agosto

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el sábado 15 de agosto de 2026 serán:

  • Menace* (PC)
  • Atlas Fallen (Cloud, Consolas, PC)
  • Aliens: Firesteam Elite (Cloud, Consolas, PC)
  • Firewatch (Cloud, Consolas, PC)

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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