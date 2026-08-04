Estos son los juegos de Xbox Game Pass para agosto de 2026

Tendremos una decena de juegos nuevos en Xbox Game Pass a lo largo de las primeras semanas de agosto de 2026. Vamos a ver de cuáles se trata.

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Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.

Los juegos con un (*) son versiones ‘Game Preview’ o acceso anticipado.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el sábado 15 de agosto de 2026 serán: