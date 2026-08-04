Estos son los juegos de Xbox Game Pass para agosto de 2026

Tendremos una decena de juegos nuevos en Xbox Game Pass a lo largo de las primeras semanas de agosto de 2026. Vamos a ver de cuáles se trata.
Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.
Los juegos con un (*) son versiones ‘Game Preview’ o acceso anticipado.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Monsters are Coming!
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|6 de agosto
|PowerWash Simulator 2
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|6 de agosto
|Bounty Star
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|11 de agosto
|Date Everything!
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|11 de agosto
|Grounded 2*
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|11 de agosto
|Ball x Pit
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|12 de agosto
|Cricket 26
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|13 de agosto
|Mio: Memories in Orbit
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|13 de agosto
|Sandustry*
|PC
|Ultimate, PC
|13 de agosto
|Egging On
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|18 de agosto
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el sábado 15 de agosto de 2026 serán:
- Menace* (PC)
- Atlas Fallen (Cloud, Consolas, PC)
- Aliens: Firesteam Elite (Cloud, Consolas, PC)
- Firewatch (Cloud, Consolas, PC)