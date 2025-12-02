Los juegos que llegan y se van de Game Pass en diciembre de 2025

Ya casi termina un «annus horribilis» para Game Pass. Los aumentos de precio y la mala imagen de Xbox afectaron bastante al servicio por suscripción y los reportes dicen que perdió una notable cantidad de usuarios, pero sigue siendo bastante popular. Si siguen suscritos, les interesará saber cuáles son los nuevos juego que se suman a Xbox Game Pass en diciembre de 2025 y cuáles lo abandonarán a mediados de mes.

A pesar de todo, este mes tenemos una buena cantidad de adiciones. Se trata de los siguientes:

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.

Los juegos marcados con (*) son ‘Game Previews’. Juegos en acceso anticipado.

Además de todos estos juegos, Medieval Dynasty, World War Z: Aftermath y Stellaris se unirán Xbox Game Pass Essential el 3 de diciembre.

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 15 de diciembre de 2025

Mortal Kombat 11 (Cloud, consolas y PC)

(Cloud, consolas y PC) Still Wakes the Deep (Cloud, consolas y PC)

(Cloud, consolas y PC) Wildfrost (Cloud, consolas y PC)

El 31 de diciembre también serán retirados los siguientes: