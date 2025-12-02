Los juegos que llegan y se van de Game Pass en diciembre de 2025

Ya casi termina un «annus horribilis» para Game Pass. Los aumentos de precio y la mala imagen de Xbox afectaron bastante al servicio por suscripción y los reportes dicen que perdió una notable cantidad de usuarios, pero sigue siendo bastante popular. Si siguen suscritos, les interesará saber cuáles son los nuevos juego que se suman a Xbox Game Pass en diciembre de 2025 y cuáles lo abandonarán a mediados de mes.
A pesar de todo, este mes tenemos una buena cantidad de adiciones. Se trata de los siguientes:
Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Monster Train 2
|Cloud, PC, Xbox Series
|Premium
|3 de diciembre
|Spray Paint Simulator
|Cloud, PC, Consolas
|Premium
|3 de diciembre
|33 Immortals*
|Cloud, PC, Consolas
|Premium
|4 de diciembre
|Indiana Jones y el Gran Círculo
|Cloud, PC, Xbox Series
|Premium
|4 de diciembre
|Routine
|Cloud, PC, Portátiles, Consolas
|Ultimate, PC
|4 de diciembre
|A Game About Digging A Hole
|Cloud, PC, Portátiles, Xbox Series
|Ultimate, PC, Premium
|9 de diciembre
|Death Howl
|PC, Portátiles
|Ultimate, PC, Premium
|9 de diciembre
|Dome Keeper
|Cloud, PC, Portátiles, Consolas
|Ultimate, PC, Premium
|9 de diciembre
|Mortal Kombat 1
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC, Premium
|10 de diciembre
|Bratz: Rhythm & Style
|Cloud, PC, Consolas
|Ultimate, PC, Premium
|11 de diciembre
Los juegos marcados con (*) son ‘Game Previews’. Juegos en acceso anticipado.
Además de todos estos juegos, Medieval Dynasty, World War Z: Aftermath y Stellaris se unirán Xbox Game Pass Essential el 3 de diciembre.
Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 15 de diciembre de 2025
- Mortal Kombat 11 (Cloud, consolas y PC)
- Still Wakes the Deep (Cloud, consolas y PC)
- Wildfrost (Cloud, consolas y PC)
El 31 de diciembre también serán retirados los siguientes:
- Carrion (Cloud, consolas y PC)
- Hell Let Loose (Cloud, consolas y PC)