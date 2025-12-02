Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Game Pass en diciembre de 2025

Trenes, agujeros y arqueólogos.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

Ya casi termina un «annus horribilis» para Game Pass. Los aumentos de precio y la mala imagen de Xbox afectaron bastante al servicio por suscripción y los reportes dicen que perdió una notable cantidad de usuarios, pero sigue siendo bastante popular. Si siguen suscritos, les interesará saber cuáles son los nuevos juego que se suman a Xbox Game Pass en diciembre de 2025 y cuáles lo abandonarán a mediados de mes.

A pesar de todo, este mes tenemos una buena cantidad de adiciones. Se trata de los siguientes:

- Publicidad -

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Monster Train 2Cloud, PC, Xbox SeriesPremium3 de diciembre
Spray Paint SimulatorCloud, PC, ConsolasPremium3 de diciembre
33 Immortals*Cloud, PC, ConsolasPremium4 de diciembre
Indiana Jones y el Gran CírculoCloud, PC, Xbox SeriesPremium4 de diciembre
RoutineCloud, PC, Portátiles, ConsolasUltimate, PC4 de diciembre
A Game About Digging A HoleCloud, PC, Portátiles, Xbox SeriesUltimate, PC, Premium9 de diciembre
Death HowlPC, PortátilesUltimate, PC, Premium9 de diciembre
Dome KeeperCloud, PC, Portátiles, ConsolasUltimate, PC, Premium9 de diciembre
Mortal Kombat 1Cloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC, Premium10 de diciembre
Bratz: Rhythm & StyleCloud, PC, ConsolasUltimate, PC, Premium11 de diciembre

Los juegos marcados con (*) son ‘Game Previews’. Juegos en acceso anticipado.

Además de todos estos juegos, Medieval Dynasty, World War Z: Aftermath y Stellaris se unirán Xbox Game Pass Essential el 3 de diciembre.

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 15 de diciembre de 2025

  • Mortal Kombat 11 (Cloud, consolas y PC)
  • Still Wakes the Deep (Cloud, consolas y PC)
  • Wildfrost (Cloud, consolas y PC)

El 31 de diciembre también serán retirados los siguientes:

  • Carrion (Cloud, consolas y PC)
  • Hell Let Loose (Cloud, consolas y PC)
Cinco controversias de Xbox Series X|S en sus cinco años de historia
Tekken 8: todos los cambios y notas del parche de la actualización de Miary zo
Hyrule Warriors: La era del destierro – Reseña (Switch 2)
2XKO: estos son los cambios y ajustes de la actualización o hotfix de diciembre (2025)
Umamusume: Pretty Derby, fecha de todos los eventos y contenidos de diciembre de 2025
Call of Duty: Mobile temporada 11: fecha de lanzamiento, personajes y armas de la colaboración con Street Fighter 6
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior El cameo de Hideo Kojima en Zootopia 2
No hay comentarios

Lo último

El cameo de Hideo Kojima en Zootopia 2
Cine y TV
Con fecha de estreno agendada, cobra fuerza la película ‘spin-off’ de Sonic: Shadow the Hedgehog
Cine y TV
El evento Frío en los Huesos 2025 de Dead by Daylight ya tiene fecha de inicio
Videojuegos
Las armas míticas secretas de Fortnite Capítulo 7: levantamiento de pesas y salto en vehículo
Videojuegos