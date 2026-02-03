Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en febrero de 2026

Piratas yakuza, guerreros medievales y Na'vi.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Los aumentos de preciola mala imagen que ha ganado, los despidos injustificados, cierre de estudios y los llamados a boicot a siguen en la mente de los ‘gamers’, pero Xbox sigue adelante con su servicio por suscripción Game Pass y va a agregar una nueva cantidad de nuevos juegos a esta biblioteca en las primeras semanas del mes de febrero de 2026.

Vamos a ver de cuáles se trata.

- Publicidad -

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Like A Dragon: Pirate Yakuza in HawaiiCloud, consolas, portátiles y PCUltimate, PC, Premium3 de febrero
Madden NFL 26Cloud, consolas y PCUltimate, PC5 de febrero
Paw Patrol Rescue Wheels: ChampionshipCloud, consolas, portátiles y PCUltimate, PC, Premium5 de febrero
RelootedCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC10 de febrero
BlazBlue Entropy Effect XCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC12 de febrero
Roadside Research*Cloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC12 de febrero
Starsand IslandCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC12 de febrero
High on Life 2Cloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC13 de febrero
Kingdom Come DeliveranceCloud, PC, consolasUltimate, PC, Premium13 de febrero
Avatar: Frontiers of PandoraCloud, PC, portátiles, Xbox SeriesUltimate, PC, Premium17 de febrero
AvowedCloud, PC, Xbox SeriesPremium17 de febrero

* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.

El único juego que van a abandonar el servicio Xbox Game Pass el domingo 15 de febrero de 2026 es Madden NFL 24, que estaba disponible para Cloud, consolas y PC.

Más de Xbox en GamerFocus

Las ventas de consolas Xbox continúan bajando, según último reporte fiscal de la compañía
 Las ventas de consolas Xbox continúan bajando, según…
No olvides reclamar gratis el original Final Fantasy VII comprando digitalmente Final Fantasy VII Remake Intergrade en Switch 2 y Xbox Series X/S
 No olvides reclamar gratis el original Final Fantasy…
Forza Horizon 6 deslumbra con la belleza de Japón, autos deportivos y… ¿Gundam?
 Forza Horizon 6 deslumbra con la belleza de…
Los juegos que llegan y se van de Game Pass en los últimos días de enero de 2026
 Los juegos que llegan y se van de…
La fecha de lanzamiento de Forza Horizon 6 fue filtrada… por Forza Horizon 5
 La fecha de lanzamiento de Forza Horizon 6…
Fecha, hora y juegos del Xbox Developer Direct de enero de 2026
 Fecha, hora y juegos del Xbox Developer Direct…
Roblox: Códigos de Azure Latch (Febrero 2026)
Chappell Roan llega a Fortnite Festival en febrero de 2026 – Así lucen sus skins y objetos cosméticos
Roblox Códigos de Untitled Boxing Game (Febrero 2026)
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Febrero 2026)
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (Febrero 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior La bonificación por reserva de Pokémon Pokopia en Amazon no se esfuerza ni un poquitto
Siguiente artículo El modo 5c5 de Highguard ahora es permanente
No hay comentarios

Lo último

La próxima consola portátil de Anbernic se inspira en PS Vita y se llama RG Vita
Tecnología
Fecha y novedades de ‘Ruptura’, la temporada 29 de Apex Legends
Videojuegos
Habrá una presentación especial para celebrar los nueve años de Nier: Automata y los fans esperan noticias sobre un nuevo juego
Videojuegos
El modo 5c5 de Highguard ahora es permanente
Videojuegos