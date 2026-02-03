Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en febrero de 2026

Los aumentos de precio, la mala imagen que ha ganado, los despidos injustificados, cierre de estudios y los llamados a boicot a siguen en la mente de los ‘gamers’, pero Xbox sigue adelante con su servicio por suscripción Game Pass y va a agregar una nueva cantidad de nuevos juegos a esta biblioteca en las primeras semanas del mes de febrero de 2026.

Vamos a ver de cuáles se trata.

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.

* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.

El único juego que van a abandonar el servicio Xbox Game Pass el domingo 15 de febrero de 2026 es Madden NFL 24, que estaba disponible para Cloud, consolas y PC.