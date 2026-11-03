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Más de una docena de juegos llegan a Xbox Game Pass en la primera mitad de noviembre de 2026

Casi 15 juegos indies para el comienzo de este mes.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Xbox sigue tratando de recuperar el cariño y la confianza de la audiencia tras una serie de terribles decisiones. Entre sus nuevas acciones están agregar más de una docena de juegos al servicio por suscripción Game Pass en la primera mitad del mes de noviembre de 2026, aunque ninguno es de alto perfil.

Vamos a conocer qué juegos son.

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Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Vampire CrawlersCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium4 de noviembre
Void/BreakerCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium4 de noviembre
Escape Academy 2Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC5 de noviembre
Firefighting Simulator: IgniteCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium5 de noviembre
MySims Cozy BundleCloud, Consolas, PCUltimate, PC5 de noviembre
Football Manager 2027 ConsoleCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC10 de noviembre
Warhammer SurvivorsCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC10 de noviembre
Tanuki: Pon’s SummerCloud, Consolas, PCUltimate, PC10 de noviembre
Hope in the CityCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC11 de noviembre
Thronefall Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium11 de noviembre
John Carpenter’s Toxic CommandoCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium12 de noviembre
Aphelion Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium17 de noviembre
Paw Patrol: Dino WorldCloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium17 de noviembre

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el domingo 15 de de 2026 serán:

  • Banjo Kazooie (Cloud y Consolas)
  • Banjo Tooie (Cloud y Consolas)
  • Banjo Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud y Consolas)
  • Gears of War: Judgement (Cloud y Consolas)
  • Halo: Spartan Assault (Cloud, PC y Consolas)
  • Perfect Dark (Cloud y Consolas)
  • Viva Piñata (Cloud y Consolas)
  • Viva Piñata: TIP (Cloud y Consolas)

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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