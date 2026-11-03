Más de una docena de juegos llegan a Xbox Game Pass en la primera mitad de noviembre de 2026

Xbox sigue tratando de recuperar el cariño y la confianza de la audiencia tras una serie de terribles decisiones. Entre sus nuevas acciones están agregar más de una docena de juegos al servicio por suscripción Game Pass en la primera mitad del mes de noviembre de 2026, aunque ninguno es de alto perfil.

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Vamos a conocer qué juegos son.

Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el domingo 15 de de 2026 serán: