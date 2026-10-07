Estos son los nuevos juegos para Xbox Game Pass en la primera mitad de octubre de 2026

El mes pasado tuvimos un plato fuerte como Gears of War: E-Day así que este mes estará más calmado, al menos en sus primeros días. Vamos a conocer cuáles serán los juegos que Xbox va a agregar en los niveles Premium, PC y Ultimate del servicio por suscripción Game Pass en la primera mitad de octubre de 2026.
Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver nuestra reseña (si existe) o los tráileres de cada título.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Echo Weaver
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|8 de octubre
|Forever Ago
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC
|8 de octubre
|Neon Abyss 2
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|8 de octubre
|Battlefield 6
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|13 de octubre
|Deep Dish Dungeon
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|13 de octubre
|Valor Mortis
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|13 de octubre
|Bluey’s Happy Snaps
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC
|15 de octubre
|Chained Beasts
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|15 de octubre
|Beyond These Stars
|PC
|Ultimate, PC
|16 de octubre
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el jueves 15 de octubre de 2026 serán:
- A Plague Tale: Requiem
- Clair Obscur: Expedition 33
- Crime Scene Cleaner
- Donut County
- Evil West
- Nova Roma
- Pacific Drive
- Superball
- The Casting of Frank Stone