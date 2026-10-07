Estos son los nuevos juegos para Xbox Game Pass en la primera mitad de octubre de 2026

El mes pasado tuvimos un plato fuerte como Gears of War: E-Day así que este mes estará más calmado, al menos en sus primeros días. Vamos a conocer cuáles serán los juegos que Xbox va a agregar en los niveles Premium, PC y Ultimate del servicio por suscripción Game Pass en la primera mitad de octubre de 2026.

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Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver nuestra reseña (si existe) o los tráileres de cada título.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el jueves 15 de octubre de 2026 serán: