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Estos son los nuevos juegos para Xbox Game Pass en la primera mitad de octubre de 2026

Guerras napoleónicas extrañas y guerras modernas más normales.

Julian Ramirez
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El mes pasado tuvimos un plato fuerte como Gears of War: E-Day así que este mes estará más calmado, al menos en sus primeros días. Vamos a conocer cuáles serán los juegos que Xbox va a agregar en los niveles Premium, PC y Ultimate del servicio por suscripción Game Pass en la primera mitad de octubre de 2026.

Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver nuestra reseña (si existe) o los tráileres de cada título.

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JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Echo WeaverCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC8 de octubre
Forever AgoCloud, Consolas, PCUltimate, PC8 de octubre
Neon Abyss 2Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium8 de octubre
Battlefield 6Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC13 de octubre
Deep Dish DungeonCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC13 de octubre
Valor MortisCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC13 de octubre
Bluey’s Happy SnapsCloud, Consolas, PCUltimate, PC15 de octubre
Chained BeastsCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC15 de octubre
Beyond These StarsPCUltimate, PC16 de octubre

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el jueves 15 de octubre de 2026 serán:

  • A Plague Tale: Requiem
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Crime Scene Cleaner
  • Donut County
  • Evil West
  • Nova Roma
  • Pacific Drive
  • Superball
  • The Casting of Frank Stone

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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