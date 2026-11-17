Si no les bastó con la docena de juegos que ya se sumaron a este servicio por suscripción este mes, tal vez sí queden satisfecho con la casi decena que van a llegar a Xbox Game Pass en las últimas semanas del mes de noviembre de 2026.
Se los presentamos:
Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.
Loa juegos marcados con * son ‘Game Previews’, el equivalente en Xbox a acceso anticipado.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Call of the Elder Gods
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|18 de noviembre
|High on Life 2
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|18 de noviembre
|Roadside Research*
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|18 de noviembre
|Black Jacket
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|19 de noviembre
|Motorslice
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|24 de noviembre
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|24 de noviembre
|Arkheron*
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|27 de noviembre
|The Outlast Trials
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|1 de diciembre
|Hela: of Mice & Magic
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|1 de diciembre
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el lunes 30 de noviembre 2026 serán:
- Aliens: Dark Descent (Cloud, Consolas y PC)
- Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, Consolas y PC)
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Consolas y PC)
- Generation Zero (Cloud, Consolas y PC)
- Kill It With Fire! 2 (Cloud, Consolas y PC)
- Moving Out 2 (Cloud, Consolas y PC)
- Star Trucker (Cloud, Consolas y PC)
- Totally Reliable Delivery Service (Cloud, Consolas y PC)