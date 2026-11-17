Si no les bastó con la docena de juegos que ya se sumaron a este servicio por suscripción este mes, tal vez sí queden satisfecho con la casi decena que van a llegar a Xbox Game Pass en las últimas semanas del mes de noviembre de 2026.

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Se los presentamos:

Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.

Loa juegos marcados con * son ‘Game Previews’, el equivalente en Xbox a acceso anticipado.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el lunes 30 de noviembre 2026 serán: