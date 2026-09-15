Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en la segunda mitad de septiembre de 2026 y primeros días de octubre

En la primera mitad del mes recibimos un puñado de juegos que no nos llamaron mucho la atención, pero en la segunda mitad de septiembre y primeros días de octubre de 2026 tendremos más de una docena de juegos agregados a Xbox Game Pass que sí resultan más interesantes.
Vamos a ver cuáles son:
Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver nuestra reseña (si existe) o los tráileres de cada título.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Marvel Cosmic Invasion
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|16 de septiembre
|Planet of Lana II
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|16 de septiembre
|Routine
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|16 de septiembre
|Ultimate Sheep Raccoon
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|16 de septiembre
|Kernel Hearts
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|17 de septiembre
|Ninja Gaiden 4
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|17 de septiembre
|Dune: Awakening
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|22 de septiembre
|Well Dweller
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC
|22 de septiembre
|Mad King Redemption
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|23 de septiembre
|Call of Duty: Black Ops 6
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|25 de septiembre
|Minecraft Dungeons II
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC
|29 de septiembre
|Keeper
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|2 de octubre
|Gears of War: E-Day
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|6 de octubre
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el miércoles 30 de septiembre de 2026 serán:
- Atomfall (Cloud, Consolas, PC)
- Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Consolas, PC)
- Little Nightmares 2 Enhanced Edition (Cloud, Consolas, PC)
- Little Rocket Lab (Cloud, Consolas, PC)
- Sifu (Cloud, Consolas, PC)
- SOPA Tale of the Stolen Potato (Cloud, Consolas, PC)
- Sworn (Cloud, Consolas, PC)
- Terminull Brigade (Cloud, Consolas, PC)