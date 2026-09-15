Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en la segunda mitad de septiembre de 2026 y primeros días de octubre

En la primera mitad del mes recibimos un puñado de juegos que no nos llamaron mucho la atención, pero en la segunda mitad de septiembre y primeros días de octubre de 2026 tendremos más de una docena de juegos agregados a Xbox Game Pass que sí resultan más interesantes.

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Vamos a ver cuáles son:

Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver nuestra reseña (si existe) o los tráileres de cada título.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el miércoles 30 de septiembre de 2026 serán: