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Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en la segunda mitad de septiembre de 2026 y primeros días de octubre

Ninjas, soldados, más soldados y un mundo cúbico.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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En la primera mitad del mes recibimos un puñado de juegos que no nos llamaron mucho la atención, pero en la segunda mitad de septiembre y primeros días de octubre de 2026 tendremos más de una docena de juegos agregados a Xbox Game Pass que sí resultan más interesantes.

Vamos a ver cuáles son:

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Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver nuestra reseña (si existe) o los tráileres de cada título.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Marvel Cosmic InvasionCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium16 de septiembre
Planet of Lana IICloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium16 de septiembre
Routine Cloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium16 de septiembre
Ultimate Sheep RaccoonCloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium16 de septiembre
Kernel HeartsCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC17 de septiembre
Ninja Gaiden 4 Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium17 de septiembre
Dune: AwakeningCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium22 de septiembre
Well DwellerCloud, Consolas, PCUltimate, PC22 de septiembre
Mad King RedemptionCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium23 de septiembre
Call of Duty: Black Ops 6Cloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium25 de septiembre
Minecraft Dungeons IICloud, Consolas, PCUltimate, PC29 de septiembre
KeeperCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium2 de octubre
Gears of War: E-DayCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC6 de octubre

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el miércoles 30 de septiembre de 2026 serán:

  • Atomfall (Cloud, Consolas, PC)
  • Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Consolas, PC)
  • Little Nightmares 2 Enhanced Edition (Cloud, Consolas, PC)
  • Little Rocket Lab (Cloud, Consolas, PC)
  • Sifu (Cloud, Consolas, PC)
  • SOPA Tale of the Stolen Potato (Cloud, Consolas, PC)
  • Sworn (Cloud, Consolas, PC)
  • Terminull Brigade (Cloud, Consolas, PC)

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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