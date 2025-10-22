Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Game Pass en las últimas semanas de octubre de 2025

Fútbol, limpieza y otros mundos.

Los suscriptores que quedaron en Game Pass después de la noticia sobre el terrible aumento de precios del servicio por suscripción de Xbox recibirán los siguientes juegos en su biblioteca de Game Pass durante las últimas semanas de octubre de 2025, pero también descubrirán que algunos van a ser retirados.

Veamos cuáles son.

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Commandos: OriginsCloud
Consolas
PC		Premium22 de octubre
Microsoft Flight Simulator 2024Cloud
Consolas
PC		Premium22 de octubre
PowerWash Simulator 2Cloud
Xbox Series X|S
PC		Ultimate
PC		23 de octubre
Bounty StarCloud
Xbox Series X|S
PC		Ultimate
PC		23 de octubre
Super Fantasy Kingdom* PCUltimate
PC		24 de octubre
Halls of TormentCloud
Xbox Series X|S
PC		Ultimate
Premium
PC		28 de octubre
The Outer Worlds 2Cloud
Xbox Series X|S
PC		Ultimate
PC		29 de octubre
1000xResistCloud
Xbox Series X|S
PC		Ultimate
Premium
PC		4 de noviembre
Football Manager 26Cloud
Consolas
PC		Ultimate
PC		4 de noviembre

* Juego en ‘Game Preview’ (acceso anticipado).

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 31 de octubre de 2025

Estos son los tráileres de los juegos que van a agregar:

