Los juegos que llegan y se van de Game Pass en las últimas semanas de octubre de 2025

Los suscriptores que quedaron en Game Pass después de la noticia sobre el terrible aumento de precios del servicio por suscripción de Xbox recibirán los siguientes juegos en su biblioteca de Game Pass durante las últimas semanas de octubre de 2025, pero también descubrirán que algunos van a ser retirados.

Veamos cuáles son.

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción.

JUEGO PLATAFORMAS GAME PASS FECHA Commandos: Origins Cloud

Consolas

PC Premium 22 de octubre Microsoft Flight Simulator 2024 Cloud

Consolas

PC Premium 22 de octubre PowerWash Simulator 2 Cloud

Xbox Series X|S

PC Ultimate

PC 23 de octubre Bounty Star Cloud

Xbox Series X|S

PC Ultimate

PC 23 de octubre Super Fantasy Kingdom* PC Ultimate

PC 24 de octubre Halls of Torment Cloud

Xbox Series X|S

PC Ultimate

Premium

PC 28 de octubre The Outer Worlds 2 Cloud

Xbox Series X|S

PC Ultimate

PC 29 de octubre 1000xResist Cloud

Xbox Series X|S

PC Ultimate

Premium

PC 4 de noviembre Football Manager 26 Cloud

Consolas

PC Ultimate

PC 4 de noviembre

* Juego en ‘Game Preview’ (acceso anticipado).

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 31 de octubre de 2025

Estos son los tráileres de los juegos que van a agregar: