Los juegos que llegan y se van de Game Pass en las últimas semanas de octubre de 2025

Los suscriptores que quedaron en Game Pass después de la noticia sobre el terrible aumento de precios del servicio por suscripción de Xbox recibirán los siguientes juegos en su biblioteca de Game Pass durante las últimas semanas de octubre de 2025, pero también descubrirán que algunos van a ser retirados.
Veamos cuáles son.
Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Commandos: Origins
|Cloud
Consolas
PC
|Premium
|22 de octubre
|Microsoft Flight Simulator 2024
|Cloud
Consolas
PC
|Premium
|22 de octubre
|PowerWash Simulator 2
|Cloud
Xbox Series X|S
PC
|Ultimate
PC
|23 de octubre
|Bounty Star
|Cloud
Xbox Series X|S
PC
|Ultimate
PC
|23 de octubre
|Super Fantasy Kingdom*
|PC
|Ultimate
PC
|24 de octubre
|Halls of Torment
|Cloud
Xbox Series X|S
PC
|Ultimate
Premium
PC
|28 de octubre
|The Outer Worlds 2
|Cloud
Xbox Series X|S
PC
|Ultimate
PC
|29 de octubre
|1000xResist
|Cloud
Xbox Series X|S
PC
|Ultimate
Premium
PC
|4 de noviembre
|Football Manager 26
|Cloud
Consolas
PC
|Ultimate
PC
|4 de noviembre
* Juego en ‘Game Preview’ (acceso anticipado).
Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 31 de octubre de 2025
- Jusant (Cloud, consolas y PC)
- Metal Slug Tactics (Cloud, consolas y PC)
- Return to Monkey Island (Cloud, consolas y PC)
Estos son los tráileres de los juegos que van a agregar: