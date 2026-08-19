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Revelan los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en los últimos días de agosto de 2026

Casi una decena de juegos indies y AA para terminar el mes.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Xbox ya lanzó una decena de títulos para su servicio por suscripción este mes, pero hay más en camino. Estos son los juegos que se unirán a todos los niveles de Game Pass en los últimos días de agosto de 2026 y en el primer día de septiembre.

Se trata de los siguientes:

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Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.

Los juegos con un (*) son versiones ‘Game Preview’ o acceso anticipado.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Vapor World: Over the Mind*Cloud, Consolas, PCUltimate, PC19 de agosto
BlazBlue Entropy Effect XCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium19 de agosto
RelootedCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium19 de agosto
Starsand IslandCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium20 de agosto
Aerial_Knight’s DropShotCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium25 de agosto
Blood DungeonCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC25 de agosto
Resonance: A Plague Tale LegacyCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium27 de agosto
Young SunsCloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium31 de agosto
ShelldiverCloud, Consolas, PCUltimate, PC, Premium1 de septiembre

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el sábado 15 de agosto de 2026 serán:

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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