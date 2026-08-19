Revelan los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en los últimos días de agosto de 2026

Xbox ya lanzó una decena de títulos para su servicio por suscripción este mes, pero hay más en camino. Estos son los juegos que se unirán a todos los niveles de Game Pass en los últimos días de agosto de 2026 y en el primer día de septiembre.
Se trata de los siguientes:
Tengan en cuenta que los juegos que se suman al nivel Premium posiblemente ya estaban disponibles en otros niveles de la suscripción (Ultimate y PC). Sigan los enlaces para ver los tráileres de cada título.
Los juegos con un (*) son versiones ‘Game Preview’ o acceso anticipado.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Vapor World: Over the Mind*
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC
|19 de agosto
|BlazBlue Entropy Effect X
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|19 de agosto
|Relooted
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|19 de agosto
|Starsand Island
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|20 de agosto
|Aerial_Knight’s DropShot
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|25 de agosto
|Blood Dungeon
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|25 de agosto
|Resonance: A Plague Tale Legacy
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC, Premium
|27 de agosto
|Young Suns
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|31 de agosto
|Shelldiver
|Cloud, Consolas, PC
|Ultimate, PC, Premium
|1 de septiembre
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el sábado 15 de agosto de 2026 serán:
- Another Crab’s Treasure (Cloud, Consolas, PC)
- I Am Your Beast (Cloud, Consolas, PC)
- Neon Abyss (Cloud, Consolas, PC)
- One Lonely Outpost (Cloud, Consolas, PC)
- The Witcher 3: The Wild Hunt- Remastered Edition (Cloud, Consolas)