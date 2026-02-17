Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Game Pass en los últimos días de febrero de 2026

Guerreros medievales, fútbol americano y dados.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Si todavía siguen suscritos a Xbox Game Pass a pesar de los aumentos de preciola mala imagen que ha ganado, los despidos injustificados, el cierre de estudios y los llamados a boicot, les interesará saber cuáles son los juegos que llegan y se van de este servicio por suscripción en los últimos días de febrero de 2026 y los primeros de marzo.

Aquí tienen los que llegaron en las primeras semanas del mes por si no los han visto. Ahora sí, veamos cuáles son los nuevos:

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Death HowlCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC, Premium19 de febrero
EA Sports College Football 26Cloud y Xbox Series X|SUltimate19 de febrero
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete EditionCloud y consolas, Ultimate, Premium19 de febrero
TCG Card Shop Simulator*Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC, Premium24 de febrero
Dice A MillionPCUltimate, PC, Premium25 de febrero
TowerbornePC, Consolas, PortátilesUltimate, PC, Premium26 de febrero
Final Fantasy IIICloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC, Premium3 de marzo
Kingdom Come: Deliverance IICloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC, Premium3 de marzo

* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el sábado 28 de febrero de 2026 serán:

  • Monster Train (Cloud, Consolas y PC)
  • Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Consolas y PC)
  • Injustice 2 (Cloud, Consolas y PC)
  • Middle Earth: Shadow of War (Cloud, Consolas y PC)

La Caja X

