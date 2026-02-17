Los juegos que llegan y se van de Game Pass en los últimos días de febrero de 2026

Si todavía siguen suscritos a Xbox Game Pass a pesar de los aumentos de precio, la mala imagen que ha ganado, los despidos injustificados, el cierre de estudios y los llamados a boicot, les interesará saber cuáles son los juegos que llegan y se van de este servicio por suscripción en los últimos días de febrero de 2026 y los primeros de marzo.
Aquí tienen los que llegaron en las primeras semanas del mes por si no los han visto. Ahora sí, veamos cuáles son los nuevos:
Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Death Howl
|Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC
|Ultimate, PC, Premium
|19 de febrero
|EA Sports College Football 26
|Cloud y Xbox Series X|S
|Ultimate
|19 de febrero
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|Cloud y consolas,
|Ultimate, Premium
|19 de febrero
|TCG Card Shop Simulator*
|Cloud, Xbox Series X|S, portátiles y PC
|Ultimate, PC, Premium
|24 de febrero
|Dice A Million
|PC
|Ultimate, PC, Premium
|25 de febrero
|Towerborne
|PC, Consolas, Portátiles
|Ultimate, PC, Premium
|26 de febrero
|Final Fantasy III
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC, Premium
|3 de marzo
|Kingdom Come: Deliverance II
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC, Premium
|3 de marzo
* Los juegos marcados con un asterisco con «Game Previews» o versiones en acceso anticipado.
Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el sábado 28 de febrero de 2026 serán:
- Monster Train (Cloud, Consolas y PC)
- Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Consolas y PC)
- Injustice 2 (Cloud, Consolas y PC)
- Middle Earth: Shadow of War (Cloud, Consolas y PC)
