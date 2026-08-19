Conozcan al Juez, el nuevo rol para tripulantes en Among Us

Nuestro querido juego multijugador de deducción social acaba de ser actualizado a su versión 18.0 y con este nuevo parche trajo una gran sorpresa. Ya está disponible un nuevo rol para jugadores Tripulantes en Among Us: el Juez. Este es un rol supremamente poderoso porque puede «tomar control» de una reunión de emergencia, pero también corre un gran riesgo al ser usado.

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El rol del Juez ya está disponible en todas las versión del juego para todas las plataformas y eso significa que ya pueden ir a probarlo. Pero si quieren estar preparados para lo que van a encontrar, les recomendamos ver el siguiente video (aunque está en inglés) y leer todo lo que les vamos a explicar.

La habilidad del Juez en Among Us se llama Anular (‘overrule’) y podemos usarla durante una reunión para tomar una desición inmediata sobre quién es el Impostor, anulando los votos de los jugadores. Si elegimos correctamente, el impostor será expulsado, pero si tratamos de poner la culpa en un tripulante inocente, el juez será expulsado en su lugar.

Para poder usar Anular, el jugador con el rol de Juez primero debe completar cierto porcentaje de Tareas (la cantidad puede ser ajustada en la configuración de partida) y se recomienda no usarla a la ligera. Es bueno estar 100% seguro de quién es el impostor antes de activarla o usarla si creemos que nos van a expulsar a nosotros. También es buena idea no dejar que los demás jugadores sepan que somos un Juez o eso pondrá un objetivo en nuestra espalda.

En partidas con más de un Impostor, el juez solo puede usar Anular una vez. En partidas con más de un Juez, se dará preferencia al que use la habilidad primero durante una reunión. Los demás no gastarán su oportunidad en estos casos.

Among Us está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Steam y Epic Games Store.