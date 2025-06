Jugador de Pokémon pierde mil horas de juego y dos décadas de datos en su transferencia a Switch 2

Cuando es necesario realizar una transferencia de consola, como en el caso de Switch a Switch 2, el gran riesgo siempre son los archivos de guardado. Los cartuchos físicos de Switch no guardan las partidas y tanto estas como las de los juegos digitales se almacenan en la consola. Para ello, los miembros de Nintendo Switch Online pueden subir en la nube todos sus archivos de guardado, con una excepción estándar: los RPG de Pokémon. La otra opción paga es Pokémon Home, pero esto solo almacena los Pokémon, no los archivos de guardado de Pokémon Let’s Go, Pikachu!/Let’s Go, Eevee!/Sword/Shield/Brilliant Diamond/Shining Pearl/Legends: Arceus/Scarlet/Violet.

Una publicación en Reddit llamó la atención sobre lo que puede salir mal al momento de transferir partidas de Switch a Switch 2. El usuario original afirmaba que su archivo de guardado había desaparecido tras la transferencia. Historias similares señalan haber tenido el mismo problema. Según ThatOtaku26, su archivo perdido contenía más de 1000 horas de juego e incluía Pokémon muy queridos de varias generaciones, desde Pokémon LeafGreen en Game Boy Advance y Pokémon Diamond en Nintendo DS.

De acuerdo con el usuario, no hubo error alguno en la transferencia de datos. «Todo salió bien. Todos mis demás datos de Pokémon siguen ahí, pero no los de Scarlet. Tenía los Pokémon de mi GBA original hasta la fecha. Literalmente, 20 años de datos. No puedo hacer nada. Ni siquiera sé si quiero jugar más».

The Pokémon Company no explica por qué no permite el respaldo en la nube de los RPG de Pokémon para Switch, lo más probable es que sea para evitar trampas o copias de Pokémon específicos. Una membresía activa –y paga– de Pokémon Home, el servicio de copia de seguridad y transferencia propio de la franquicia, es el único método viable.