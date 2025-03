Jugadores de Super Mario Odyssey descubren un «nuevo» truco bajo la… caja de metal

Siete años y cinco meses desde el lanzamiento de Super Mario Odyssey en Nintendo Switch, los jugadores siguen explorándolo como uno de los juegos de ‘speedrun’ más maleables de todos los tiempos, justo como su abuelo Super Mario 64. Los nuevos descubrimientos sobre el juego son escasos, pero en una que otra ocasión podemos aprender algo más y que no había sido descubierto desde octubre del 2017. O bueno, eso creíamos.

El archivista Supper Mario Broth publicó un video en Twitter que muestra cómo Mario controlando un Pokio –pajarito con el pico que se clava en las paredes– de Odyssey, puede destruir los bloques de metal que se encuentran en el nivel del Reino de Bowser. Estas cajas están diseñadas para ser destruidas lanzándoles bombas, pero resulta que con suficiente persistencia, Pokio puede abrirlas. Solo necesita picotearlas 200 veces seguidas.

Sin embargo, resulta que esto no fue una revelación completamente «nueva» para la comunidad de ‘speedrun’ de Super Mario Odyssey. En respuesta a la publicación original de Supper Mario Broth, otro usuario publicó pruebas que apuntan el descubrimiento en diciembre del 2017. Considerando que esto no ahorra mucho tiempo en lo que respecta a los ‘speedruns’ de Super Mario Odyssey, no sorprende que no fuera ampliamente dado a conocer.

A pesar de no contar con una secuela de Odyssey, a meses de cumplir el juego ocho años y recibir la consola sucesora Switch 2 en el mercado, los fanáticos de Super Mario aspiran que Nintendo prepare otra sorpresa en la línea 3D de escenarios abiertos compuesta hasta la actualidad por Super Mario 64, Sunshine y Odyssey.