Jugadores rechazan Hogarita, la nueva moneda que llega a World of Warcraft: Midnight

La semana pasada, Blizzard anunció la llegada de Hogarita, una nueva moneda premium destinada exclusivamente para la adquisición de objetos y mobiliario del nuevo sistema de vivienda de World of Warcraft. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Blizzard por aclarar que la mayoría de objetos serán obtenibles a través del juego, el precedente de la llegada de esta nueva moneda ha dejado un mal sabor de boca en la comunidad del juego.

Con la llegada de Hogarita, la nueva moneda que introducía Midnight, ¿Cuál es la preocupación de la comunidad de World of Warcraft?

La preocupación de la comunidad de World of Warcraft, palpable en los más de 3000 comentarios en su blog y foro oficial del juego, se centra en la posible profundización de las políticas de monetización en un juego que ya tiene implementado un modelo de suscripción. Así que si tuviéramos que ser más precisos, podríamos decir que el miedo de la comunidad de WoW radica en una sospecha latente sobre la influencia de Microsoft, actual propietaria de Blizzard, para que World of Warcraft ayude a alcanzar la supuesta meta de un margen de ganancia del 30% que Microsoft pidió a su división de videojuegos. Así que sí, la introducción de Hogarita es exitosa, quién puede asegurarle a los usuarios de World of Warcraft que la monetización no se seguirá expandiendo. Ya que, las metas para las empresas crecen anualmente.

Al final, el impacto de esta decisión, que afecta un elemento social y de personalización, solo se conocerá en diciembre con el lanzamiento oficial del sistema de vivienda.

¿Blizzard ha dicho algo al respecto?

Si bien Blizzard no ha hecho una declaración oficial, en su blog oficial explica el porqué de la llegada de la moneda Hogarita a World of Warcraft de la siguiente manera:

Esta fue una de las primeras cosas que escuchamos discutir a la comunidad. ¿Por qué molestarse cuando ya tenemos un saldo en Battle.net? Es importante señalar que, cuando se trata de transacciones con dinero real, es necesario implementar un proceso más deliberado y cauteloso para proporcionar la protección financiera adecuada a ambas partes. Esto puede ser un proceso ineficiente, inconveniente y, a menudo, tedioso cuando un jugador desea comprar varios artículos.

Los artículos de vivienda más pequeños de la tienda suelen ser de bajo coste y los jugadores querrán comprar varios para completar un conjunto. Por ejemplo, es posible que quieras un juego completo de sillas para colocar alrededor de una mesa de comedor, varios cubiertos para tus invitados o incluso muchas velas para decorar la habitación y darle un aspecto completo. El uso de una moneda del juego puede ayudar a que el proceso de obtención de muchos de estos artículos baratos sea más eficiente.

Y ustedes piensan que la preocupación de la comunidad de World of Warcraft están bien fundadas. Lo cierto es que para conocer el impacto real de Hogarita tendremos que esperar hasta el mes de diciembre.

Vía: Eurogamer

Fuente: Blizzard