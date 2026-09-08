Jugamos Gundam Rogue Orbit y les contamos cómo es la jugabilidad y qué tipos de Mobile Suit probamos

Recientemente, tuvimos la oportunidad de participar en una prueba cerrada de Gundam Rogue Orbit, título desarrollado por Bandai Namco Studios. Además la semana pasada, la desarrolladora japonesa confirmó que el lanzamiento global de Gundam Rogue Orbit está programado para el 5 de marzo de 2027. Así que en estas primeras impresiones de Gundam Rogue Orbit, les contaremos nuestra experiencia con tres Mobile Suits en dos misiones del juego.

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¿Qué sabemos de la historia de Gundam Rogue Orbit?

Apenas empecé la primera de las misiones , la cual cuenta con una introducción con las instrucciones y objetivos, mi primer sorpresa fue sentirme como si estuviera viendo Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A Wakening of the Trailblazer. Ya que, el equipo de desarrollo, encabezado por el productor Yuya Tomiyama y el director Yoshiyuki Serizawa, diseñó una historia que se aleja del concepto de la obra de Tomino.

La historia se ubica en un universo inédito donde la humanidad se encuentra al borde de la extinción debido a una guerra contra una amenaza alienígena. El jugador toma el control de un piloto llamado Re-X, quien es una de las pocas personas capaces de operar los Mobile Suit y defender a los supervivientes en este conflicto. A pesar de enfrentarse a seres extraterrestres en lugar de facciones humanas tradicionales. Durante la aventura, nos acompañará Elaine, quien actúa como asistente de combate en las comunicaciones y misiones de campo.

¿Cómo es la jugabilidad de Gundam Rogue Orbit?

En cuanto a las mecánicas generales, lo poco que pudimos probar en nuestro breve periodo de prueba, nos reveló que el sistema de combate utiliza barras de estamina para el vuelo y los impulsos, un medidor de energía para habilidades y consumibles dedicados a la reparación de salud. Al mantener una postura ofensiva continua, se llena la barra de Over-Rise, un estado de sobrecarga temporal que mejora el rendimiento de la unidad y permite activar el ataque AP-Unit Burst, el cual invoca múltiples láseres desde la parte superior para impactar el área. Asimismo, la movilidad depende del uso medido del propulsor, mientras que las armas poseen tiempos de recarga individuales.

Cada uno de estos Mobile Suits los pudimos probar a lo largo de dos misiones, las cuales se completan entre seis y siete minutos. distintas que se pueden completar en un lapso de cinco a siete minutos cada una. La primera fue una misión de exploración y combate en una estación espacial. En este mapa, navegamos junto a Elaine eliminando unidades alienígenas menores hasta llegar al enfrentamiento contra un jefe de fuego llamado Giant. La segunda misión fue un combate directo contra un solo objetivo sin asistencia en el terreno, donde enfrentamos al jefe Drake, un monstruo con forma de dragón que ejecuta ataques masivos.

¿Cuáles fueron las configuraciones de Mobile Suits que pudimos controlar en Gundam Rogue Orbit?

Durante las peleas contra jefes, es posible enfocar el daño en extremidades específicas. Cuando un punto objetivo recibe suficiente daño, comienza a brillar y termina por desprenderse, lo que reduce la capacidad ofensiva del jefe de forma temporal hasta que la extremidad vuelve a regenerarse tras unos minutos. En la demostración probamos tres configuraciones predeterminadas de Mobile Suit, las cuales cambian de forma sustancial el estilo de combate y la movilidad en el campo de batalla.

Espada de asalto

La primera opción es el Assault Sword, o Espada de asalto, una configuración orientada al ataque a corta distancia. Esta unidad permite utilizar la energía Boost para cargar ataques pesados y cuenta con la habilidad Anchor, un gancho de agarre que permite desplazarse rápidamente hacia los objetivos sin consumir la barra de movilidad básica. Sin embargo, su corto alcance exige arriesgar la posición frente a los ataques enemigos.

Espada Látigo

La segunda configuración es el Whip Sword, o Espada Látigo, que destaca por el combate a media distancia y el control de múltiples objetivos en área. Este Mobile Suit Permite alternar ataques cuerpo a cuerpo con barridos más amplios para mantener el espacio defensivo, facilitando el golpeo simultáneo a varias secciones de los enemigos de gran tamaño.

Lanza espada

La tercera opción probada es el Sword Lance, o Lanza espada, un Mobile Suit enfocado en la movilidad lateral y el daño masivo. Esta unidad acumula energía mediante la ejecución de esquives y desplazamientos a los costados, lo que llena un medidor especial para ejecutar un disparo de rayo de gran potencia. En el enfrentamiento directo contra los jefes, esta configuración resultó la más eficiente para causar daño severo mientras se mantiene el control de la posición.

A pesar de lo poco que pudimos probar de Gundam Rogue Orbit, quedamos muy satisfechos con la jugabilidad y control de las unidades. Además, la decisión de crear un universo independiente facilita la entrada a nuevos jugadores. Así que estaremos muy atentos a las novedades que conozcamos y a cómo será la personalización de los Mobile Suits en futuras actualizaciones que tengamos sobre este juego que llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y Xbox Series en marzo de 2027.

Primeras impresiones de Gundam: Rogue Orbit hechas con un acceso anticipado para PC (Steam) provisto por Bandai Namco Latinoamérica.