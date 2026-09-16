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Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON, el «Vampire Survivors» de la obra de Gege Akutami ha sido aplazado al 2027

Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON, juego desarrollado por el equipo de Vampire Survivors no saldrá este año, pero en TGS se puede probar.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Los fanáticos de Jujutsu Kaisen tendrán que esperar un poco más de lo previsto para disfrutar del juego como Vampire Survivors que adapta el universo creado por Gege Akutami. Ya que, a pesar de que la llegada del videojuego estaba proyectada originalmente para este año, las empresas responsables de Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON confirmaron que el título no saldrá en el 2026 y su lanzamiento ha sido pospuesto formalmente hasta 2027.

El anuncio se dio a conocer días antes del inicio de Tokyo Game Show 2026 (TGS 2026). A la par de la noticia del aplazado del lanzamiento de Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON, Shueisha Games y Poncle compartieron un nuevo tráiler oficial a través de redes sociales y YouTube. Este avance ofrece un vistazo a imágenes de la jugabilidad provenientes de la demostración de Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON que se encuentra disponible para los asistentes a TGS 2026.

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¿Qué sabemos sobre Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON?

Desarrollado en colaboración por Shueisha y Poncle —el estudio detrás de Vampire Survivors—, Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON toma la fórmula que hizo famosa a Poncle y la traslada al mundo de la hechicería. Durante el tráiler, se confirmó Yuji Itadori, Nobara Kugisaki, Megumi Fushiguro, Maki Zenin, Toge Inumaki, Kinji Hakari, Choso, Yuta Okkotsu, Satoru Gojo y Kento Nanami serán algunos de los personajes seleccionables que tendrá el juego.

El tráiler también confirma que los asistentes a TGS 2026 podrán enfrentarse —en la demostración de Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON— a diversos jefes. Entre estos se encuentran Toji Fushiguro, Jogo, Kenjaku, Mahito, Naoya Zenin y Uraume, además de la posible presencia de Iori Hazenoki. Para complementar la promoción, las compañías publicaron una imagen comparativa que contrasta el arte oficial de personajes como Kenjaku y Naoya con el diseño de sus sprites en el juego.

Respecto al soporte futuro del proyecto, Poncle contempló la posibilidad de implementar actualizaciones adicionales de manera similar a su trabajo en títulos previos como Vampire Survivors y Crawlers. Si bien se contemplan parches posteriores con nuevo contenido y funciones, el equipo desarrollador esperará a recibir la retroalimentación de la comunidad antes de añadir cualquier material extra. Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON llegará a todo el mundo en algún momento del 2027 y estará disponible para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X y PC vía Steam.

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Vía: Siliconera

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