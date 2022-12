Jump Festa 2023: nuevo tráiler de One Piece Odyssey y un vistazo al capítulo 1070 del ‘manga’

Luego del ‘super stage’ de Chainsaw Man, el turno es para One Piece. La obra de Eiichiro Oda —que cumplió 25 años en el 2022 y conto con el estreno en cines de su cinta One Piece: Film Red— es la encargada de cerrar Jump Festa 2023. Antes del inicio del ‘super stage’ de One Piece en Jump Festa 2023 fue anunciado —en el sitio oficial de la película One Piece: Film Red— que el personaje Uta aparecerá en el episodio 121 del ‘anime’ One Piece .Este episodio (121) del ‘anime’ One Piece, al igual que el capítulo 1070 del ‘manga’ serán estrenados el domingo 25 de diciembre.

El episodio (121) del ‘anime’, al igual que el capítulo 1070 del ‘manga’, One Piece que tendrá como personaje invitado a Uta en traje de Santa será emitido en algunas ciudades de Japón del 19 al 25 de diciembre.

Adicionalmente, al final del panel —como es costumbre— Oda dijo sus palabras para los fanáticos, las cuales adelantan «algo» del futuro del ‘manga’ One Piece en el año 2023. Estas predicciones muchas veces se cumplen, pero no de la manera que Oda las dice en Jump Festa.

¿Cuáles fueron los anuncios del ‘super stage’ de One Piece en Jump Festa 2023?

Ilustración de navidad de One Piece, el cual tendrá un episodio especial para navidad con Uta y el estreno del último capítulo (1070) del ‘manga’ en el 2022.

El ‘super stage’ de One Piece en Jump Festa 2023 contó con la participación de todos los ‘seiyu’ de los miembros de la tripulación de Monkey D. Luffy, también conocido com Sombrero de paja. En este ‘super stage’ hubo interacción con el público y varias dinámicas con los ‘seiyu’ invitados. Sin embargo, los dos anuncios más destacables del espacio dedicado a anuncios de One Piece en Jump Festa 2023 fueron un adelanto de una página del capítulo 1070 del ‘manga’ y un nuevo tráiler de One Piece Odyssey.

#OnePiece Chapter 1070 Official Page Preview!



"Gomu Gomu no Don (White) Rocket!!!" pic.twitter.com/Gx8A1ZBiId — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 18, 2022

La página del capítulo 10170 del ‘manga’ de One Piece, que saldrá el 25 de diciembre del 2022, muestra un nuevo ataque de la quinta marca (gear 5) de Luffy en su lucha contra un enemigo en el arco actual llamado Egghead.

Ahora que conocemos todos los arcos argumentales del ‘manga’ de Eiichiro Oda que visitaremos en One Piece Odyssey, los invitamos a leer nuestra primera experiencia con el juego en el siguiente enlace.

El nuevo tráiler de One Piece Odyssey, presentado en Jump Festa 2023, se llama «Full memory». Este adelanto, ha revelado escenas pertenecientes a los arcos argumentales que se podrán visitar en el juego. Así que no es descabellado afirmar, lo visto en el trailer de One Piece Odyssey de Jump Festa 2023 es lo que tendrá el juego cuándo llegue al mercado. One Piece Odyssey llegará a PC y consolas de actual y pasada generación el 12 de enero del 2023.

¿Qué arcos argumentales del ‘manga’ de Eiichiro Oda serán jugables en One Piece Odyssey?

Arabasta

Ennies Lobby

Marineford

Dressrosa

Adicionalmente, el nuevo tráiler de One Piece Odyssey muestra a personajes aliados y enemigos pertenecientes a los diferentes arcos argumentales que visitaremos en One Piece Odyssey, en compañía de ilustraciones del juego que representan cada una de estas sagas del ‘manga’ de Eiichiro Oda.

¿Cuál es el futuro del ‘manga’ One Piece para el 2023?

El mensaje de Eiichiro Oda, con el que terminó el ‘super stage’ de One Piece en Jump Festa 2023 dejo claro que el autor se tomará su tiempo para terminar con tranquilidad la historia de los Sombrero de paja. Además, algunas de las palabras de Oda para futuro del ‘manga’ One Piece dicen «puede que en broma» que dos persoanjes poderosos pelearán y crearán caos. Oda agrega que él espera qeu nadie muera.

Fuente: Jump Channel (ジャンプチャンネル) en YouTube