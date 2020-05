Jump Force: Shoto Todoroki llegará muy pronto al ‘crossover’

Hace un mes, Bandai Namco Entertainment reveló que Spike Chunsoft está trabajando en una segunda temporada de contenidos descargables para Jump Force y una versión del juego para Nintendo Switch. Aunque la fecha de lanzamiento puntual de Jump Force Deluxe Edition —la versión que llegará a la consola híbrida de Nintendo— sigue siendo un misterio, la compañía japonesa reveló el próximo guerrero que arribará vía DLC será nada más ni menos que el héroe en entrenamiento Shoto Todoroki (My Hero Academia).

El tráiler de anuncio de la segunda temporada lo mostró en acción, mas no reveló cuándo estaría disponible. Por fortuna, los fanáticos del ‘manganime’ no tuvieron que esperar mucho para conocer la fecha de lanzamiento. Shoto Todoroki estará disponible el 22 de mayo.

Aquellos interesados en conseguir a este personaje pueden hacerse con el pase de personajes 2, que también concede acceso inmediato a los futuros personajes de la segunda temporada, por un precio de 18 dólares, más o menos 69.000 pesos colombianos. Por supuesto, también pueden adquirir independientemente al personaje por 4 dólares o 15.500 pesos colombianos.

Jump Force está disponible para PS4, Xbox One y PC. La versión para Switch aún no tiene fecha de lanzamiento. De no haber leído nuestra reseña, recomendamos seguir este enlace.

Vía: Siliconera

Fuente: Bandai Namco Entertainment