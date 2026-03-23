Jupiter Corporation anuncia Picross S Konami Antiques Edition, exclusivo para Nintendo Switch

Jupiter Corporation anunció Picross S Konami Antiques Edition para Nintendo Switch. El juego se lanzará exclusivamente en la Nintendo eShop a partir del 30 de abril por $17.99 / €17.99 / £16.19. Personajes conocidos de los juegos de Konami aparecen en la popular serie Picross S para Nintendo Switch. Las licencias de Picross S han pasado por Mario, Pokémon, Doraemon, Namco, Capcom y SNK.

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Con más de 80 títulos incluidos, encontrarás personajes de una amplia gama de géneros de videojuegos —desde deportes hasta simuladores de citas y series tan queridas como Castlevania, Contra y Gradius— se han convertido en ‘puzzles pixel art’.

Picross S Konami Antiques Edition incluye los modos de puzle habituales de la serie Picross S: Picross, Mega Picross, Color Picross y Clip Picross, además de un modo Extra con puzles más grandes que recrean escenas famosas. Los personajes reaccionarán a los controles en el modo Contrarreloj. El objetivo es completar todos los puzles en un tiempo limitado.

Este nuevo Picross S incluye 150 piezas para Picross y Mega Picross, y 5 para Clip Picross, para un total de 200 piezas (40 para cada modo), 30 para Color Picross y 5 para Extra. El modo Contrarreloj contiene 30 rompecabezas Picross cuidadosamente seleccionados.

Todos los juegos representados en Picross S Konami Antiques Edition.

La música de fondo de los rompecabezas se encuentra en el nuevo reproductor de música. Disfruta escuchando estas populares melodías de Konami cuando quieras.

Picross es un juego de crucigramas con imágenes, llamados nonogramas, donde debes seguir pistas numéricas para completar una imagen. Con reglas sencillas y fáciles de seguir, es un juego para todos.