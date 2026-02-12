Jurassic Park Classic Games Collection será desenlistado y se extinguirá de tiendas digitales

Jurassic Park Classic Games Collection, compilación lanzada hace poco más de dos años para consolas y PC, pronto será retirada de las diferentes tiendas digitales. Limited Run Games anunció esta lamentable noticia que afecta a todas las plataformas. La retirada se realizará el 31 de marzo del 2026. Después de esa fecha, ya no será posible comprar el paquete en cualquiera de los comercios digitales. Sin embargo, quienes ya lo hayan comprado podrán acceder a todo y volver a descargarlo con normalidad.

«Queríamos avisarles con antelación que Jurassic Park Classic Games Collection ya no estará disponible para su compra en tiendas digitales después del 31 de marzo del 2026. Si ya compraron el juego, no se preocupen: podrán volver a descargarlo y jugarlo cuando quieran.

En el pasado, hemos comprendido la importancia de avisar con suficiente antelación sobre cambios como este, por lo que nos comprometemos a ser lo más abiertos y transparentes posible. Nuestro objetivo es brindarles a los fans todas las oportunidades para conseguir el juego antes de que sea demasiado tarde. ¡Gracias por su comprensión!», informó el distribuidor.

Jurassic Park Classic Games Collection llegó por primera vez a Steam, Switch, consolas PlayStation y Xbox el 22 de noviembre del 2023.