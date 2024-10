Just Dance 2025 Edition – Reseña

Just Dance 2025

Otro año, otro juego de baile. Más bien, “otro paquete anual de canciones para el mismo juego de baile” porque desde 2023 este se convirtió en una “plataforma de contenido”. Cada año tenemos una nueva edición con 40 canciones, pero el grueso del potencial de este juego sigue estando en el servicio por suscripción Just Dance+, que ya cuenta con más de 400 canciones. Tomando esto en cuenta, ¿vale la pena Just Dance 2025 Edition? Eso es lo que vamos a analizar en esta reseña.

Además de las nuevas canciones, esta edición de 2025 también trae algunos cambios y mejoras a la plataforma en consolas que también vamos a conocer.

La principal razón para querer este juego si ya tienen alguno de los anteriores son las nuevas canciones. Por eso, comencemos listando las 40 nuevas coreografías que incluye esta versión.

Lista de canciones de Just Dance 2025 Edition

¿Vale la pena este listado?

Hay algunas excelentes selecciones aquí. Por fin podremos bailar Poker Face de Lady Gaga y Basket Case es supremamente divertida, las tres canciones nuevas de Ariana Grande harán a sus fans muy felices y terminó la sequía para los amantes de Shakira, pues la selección actual de canciones de la cantante colombiana en Just Dance+ y anteriores versiones del juego es realmente triste.

Los fanáticos de Bob Esponja también van a gozar con una canción original que tiene a la esponja que vive debajo del mar y a su amigo patricio como guías. De hecho, hay un puñado de canciones adecuadas para niños, que son uno de los principales públicos de estos juegos.

Tenemos una buena variedad de coreografías y la mayoría de ellas son relativamente fáciles. Estas son excelentes noticias para la gran mayoría de jugadores, pero los jugadores más “pro” pueden quedar decepcionados. Una novedad interesante es que algunas canciones —como Basket Case— tienen diferentes dificultades dependiendo el profesor que elijamos, lo que significa que un novato y un jugador avanzado pueden disfrutar jugando juntos.

Cámara control

Ya había sido implementada en versión beta, pero Just Dance 2025 tendrá la cámara control implementada desde el comienzo con muchas más canciones. Este sistema permite bailar en modo “manos libres” usando el teléfono celular como una cámara que detecta nuestros movimientos.

En el pasado, este sistema había presentado algunos problemas y aunque la mayoría ya están supuestamente resueltos, a veces parece que no detecta correctamente nuestros movimientos. Esto puede depender mucho del tipo de teléfono que usen, la calidad de su cámara y que tanto nos movamos durante una canción. Si son del tipo que se mueven adelante y atrás constantemente es posible que de un momento a otro noten errores. Es posible que a ustedes les funcione perfecto. El problema, claro, es que solo sirve en coreografías para un solo jugador.

El “problema” de Just Dance+

Es la hora de hacer la misma queja que hice en mis reseñas de las ediciones de 2023 y 2024. Las 40 canciones nuevas incluidas en Just Dance 2025 Edition no están nada mal y son una buena cantidad, pero la verdadera gracia del juego está en los centenares de canciones a las que tenemos acceso mediante el servicio por suscripción Just Dance+.

Tener que pagar una suscripción más de 200.000 pesos, aparte del costo del juego base, nos parece excesivo, especialmente si tenemos que volver a pagar un año después para mantener la suscripción. Lamentamos que ya no exista la opción de pagar solamente por las canciones que queremos.

Reseña hecha con una copia digital de Just Dance 2025 Edition para PS5 y una suscripción de un año a Just Dance+ brindadas por Ubisoft. Este juego también está disponible para Nintendo Switch y Xbox Series X|S.