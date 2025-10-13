Just Dance 2026 Edition – Reseña (PS5)

Estamos en el último trimestre del año y eso significa que es hora de ponernos a bailar. No solo porque vienen las fiestas decembrinas, sino porque Ubisoft nos trae su tradicional edición anual de su megapopular serie de juegos de baile. Just Dance 2026 Edition es “más de lo mismo” en el sentido de que su jugabilidad básica no ha cambiado —seguimos imitando la coreografía que vemos en pantalla mientras sostenemos el teléfono o un Joy Con— pero las nuevas canciones y coreografías resultan bastante atractivas

Si son seguidores de esta serie seguramente saben que desde 2024 cambió un poco la forma en que funcionan estos títulos. Desde ese año, los Just Dance han pasado más a ser una plataforma que juegos independientes uno del otro. La edición 2026 puede ser considerada un “paquete de canciones” para este servicio que añade 40 mapas a su listado y alguna que otra novedad menor. ¿Vale la pena? Eso depende completamente de que les gusten los nuevos mapas.

A continuación tienen la lista completa de canciones para que ustedes mismos decidan qué tanto les puede interesar.

Las grandes atracciones de Just Dance 2026 Edition son los grandes éxitos del último año como APT., Abracadabra, Houdini, Feather, Messy y Good Luck, Babe! En general, todas ellas cuentan con muy buenas coreografías de baja dificultad y algunas tienen versiones difíciles que resultan increíblemente vistosas a pesar de que solo estén al alcance de les mejores bailarines. Clásicos que por fin hacen su aparición como la genial Hung Up de Madonna, Girls Just Want to Have Fun de Cincy Lauper (cada uno con dos versiones) y All Star de Smash Mouth también resultan muy bienvenidos y divertidos de bailar.

También se agradece mucho que hayan pensado en los más pequeños de la casa con una mezcla de canciones de Bluey y en aquellos que quieren o deben permanecer sentados con una versión especial de Feather. Hay más de este tipo, pero están en el servicio Just Dance+.

A mi, que me gusta mucho el pop, me agradó la selección de canciones que tiene esta edición, pero entiendo que otros se puedan sentir decepcionados por la falta de variedad en géneros. También hacen mucha falta otros éxitos de 2025, especialmente las canciones de la película Las Guerreras K-Pop que hubieran convertido a esta edición en una compra obligada, aunque no dudamos que serán agregadas luego a Just Dance+. También hacen mucha falta artistas como Billie Eilish y Zara Larsson.

La novedad jugable más llamativa de Just Dance 2026 Edition es el Modo Fiesta. En esta modalidad, los videos de las canciones pueden ser interrumpidos por personajes que tapan la acción o exigirnos acciones especiales —como saltar o aplaudir— en momentos al azar para poder continuar. Es una novedad curiosa, pero no creo que reemplace los modos principales de juego en las reuniones familiares o con amigos. La posibilidad de jugar mapas hasta con seis jugadores sigue siendo bien recibida, aunque ninguna coreografía este hecha para más de cuatro. También se agradece mucho que el Modo Cámara (que usa la cámara del teléfono para rastrear nuestro movimiento) ahora soporte muchas más canciones, pero sigue siendo muy limitado en cuanto a modelos de teléfono que soporta.

Todo eso suena muy bien, pero esta edición sigue teniendo el mismo gran problema que las tres anteriores: su dependencia absoluta de una buena conexión a internet. Todos los videos de las canciones son ‘streaming’ y una caída en el servicio de Internet nos puede dejar sin jugar. De hecho, si la conexión es un poco lenta tendremos que conformarnos con videos en baja resolución.

También sigo siendo muy crítico de la forma en que funciona la suscripción a Just Dance+. Además de comprar el paquete de canciones de 2026 —que me parece muy caro: 200.000 pesos colombianos— hay que pagar la suscripción si queremos sacarle todo el provecho al juego porque agrega 400 canciones y eso son casi 100.000 pesos más. Se agradece que al menos el juego venga con un mes gratis, pero sigo creyendo que para el precio que maneja resulta un poco abusivo.

En conclusión, Just Dance 2026 Edition sí es más de lo mismo, pero eso no importa si de verdad quieren bailar las canciones que incluye y tienen constantemente reuniones familiares o con amigos que les permitan disfrutar el juego como es debido. También es una excelente forma de permanecer activo y hacer algo de cardio, pero seguimos creyendo que el precio tanto del paquete como del servicio por suscripción son demasiado altos.

Reseña hecha con una copia digital de Just Dance 2026 Edition para PS5 y una suscripción de un año a Just Dance+ brindadas por Ubisoft. Este juego también está disponible para Nintendo Switch y Xbox Series X|S.