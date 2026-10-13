Just Dance: Decades of Hits – Reseña (PS5)

Otro año, otro Just Dance. Pero algo es diferente en esta ocasión. La lógica dicta que el juego de baile que debíamos haber recibido se llamaría Just Dance 2027 Edition, pero en su lugar tenemos Just Dance: Decades of Hits. Esta es la primera vez en varios años en que una nueva entrega de esta serie se siente algo diferente y —¿me atreveré a decirlo?— “mejor” que las anteriores.

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Recuerden que Just Dance ahora es una especie de plataforma estilo “juego como servicio” y que las ediciones anuales son básicamente “paquetes de canciones”. En ese sentido, las cosas siguen siendo iguales. Esta entrega añade otros 40 mapas (35 canciones nuevos y 5 versiones alternativas) y la principal razón para adquirirla debe ser que entre estos haya algunas de sus canciones favoritas, pero también hay algunas mejoras que valen la pena tener en cuenta.

En esta ocasión tenemos las nuevas canciones organizadas por décadas. Son las siguientes:

Años 70

Mamma Mia de ABBA

de ABBA Come and Get Your Love de Redbone

de Redbone ABC de The Jackson 5 (por Groove Century)

de The Jackson 5 (por Groove Century) Crocodile Rock de Elton John

de Elton John The Singing Garden de Hyacinth

Años 80

It’s Tricky de Run–DMC

de Run–DMC Uptown Girl de Billy Joel

de Billy Joel Into the Groove de Madonna

de Madonna Jump de Van Halen (por Metal Russell)

de Van Halen (por Metal Russell) Celebration de Kool & the Gang (por Equinox Stars)

Años 90

Wannabe de Spice Girls

de Spice Girls Just a Girl de No Doubt

de No Doubt Around the World de Daft Punk

de Daft Punk Sing Hallelujah! de Dr. Alban

de Dr. Alban Coconut de SMiLE.dk

Años 2000

Stronger de Britney Spears

de Britney Spears Bye Bye Bye de *NSYNC

de *NSYNC No Scrubs de TLC

de TLC Feel Good Inc. de Gorillaz

de Gorillaz Starlight de The Supermen Lovers & Mani Hoffman

de The Supermen Lovers & Mani Hoffman In Too Deep de Sum 4

Años 2010

Hello de Martin Solveig & Dragonette

de Martin Solveig & Dragonette Give Me Everything de Pitbull

de Pitbull Santa Tell Me de Ariana Grande

de Ariana Grande Danza Kuduro de Don Omar (Ft. Lucenzo)

de Don Omar (Ft. Lucenzo) Turn Down For What de DJ Snake & Lil Jon

Años 2020

HOT TO GO! de Chappell Roan

de Chappell Roan Manchild de Sabrina Carpenter

de Sabrina Carpenter Midnight Sun de Zara Larsson

de Zara Larsson NUEVAYoL de Bad Bunny

de Bad Bunny drop dead de Olivia Rodrigo

Esta selección también incluye versiones alternativas con mapas más difíciles de Hot to Go!, NuevaYoL, Hello y Stronger. También incluye canciones originales como Supersonic y Across All Time, las cuales son parte importante del nuevo “Modo aventura” del que hablaré más adelante.

Debo decir que la selección de canciones de Just Dance: Decades of Hits es en general bastante buena y hay algunas que específicamente traen mucha alegría a mi corazón millennial porque son de mi época adolescente. Pero lo verdaderamente importante es que la mayoría resultan muy divertidas de bailar, con coreografías agradables que no resultan demasiado complicadas y videos vistosos que a veces cuentan historias relacionadas con la canción y a veces incluso la parodian. Mención especial para los videos de Crocodile Rock y Celebration realizados con técnicas de animación 3D y stop-motion por los estudios Neels e Inspira y resultan bellísimos.

En cuanto a jugabilidad, no hay nada nuevo que decir porque no han habido grandes cambios en la forma de jugar Just Dance por 17 años: debemos imitar los movimientos de la coreografía usando los pictos de la parte inferior derecha para guiarnos. La app del teléfono móvil se vincula con el juego y detecta nuestros movimientos, pero ahora tenemos más canciones compatibles con el “control cámara” del celular. Este parece ser más preciso, pero es dolorosamente fácil salirnos del campo de visión de la cámara sin querer y perder un montón de pasos. Prefiero usar el sistema más tradicional con el teléfono en la mano.

Pero la novedad más llamativa de Just Dance: Decades of Hits y algo que los “gamers” más tradicionales recibimos con mucho agrado es el Modo Aventura. Este es una especie de modo historia que se puede jugar en solitario o hasta con cinco personas más. Controlamos a Lyra Gigavolt en una aventura a través de diferentes épocas para rescatar a su padre, el Dr. Gigavolt, que se ha quedado atrapado en el futuro.

En este modo recorremos un mapa temático de cada década desde 1970 superando canciones para conseguir la energía necesaria para viajar a un nuevo periodo y eventualmente alcanzar a nuestro padre. Además de las canciones podemos encontrar caminos secretos con recompensas cosméticas, minijuego, trivia y otras sorpresitas. ¡Incluso hay canciones que sirven como ‘jefes’!. Es una forma muy agradable de conocer los nuevos mapas y aunque los puntajes que logremos aquí no se trasladan a la clasificación normal, es un modo que vale la pena explorar sobre todo si somos nuevos en Just Dance.

Pero esta edición sigue teniendo los mismos grandes problemas que las anteriores: su dependencia de una buena conexión a internet y que si queremos más canciones tenemos que tener la suscripción a Just Dance+. Además de comprar Decades of Hits hay que pagar la suscripción si queremos sacarle todo el provecho al juego porque agrega más de 400 canciones. El juego viene con una prueba de un mes gratis, pero sigo creyendo que tanto el valor del juego en sí como de la suscripción son demasiado caros.

No parece que ese sistema vaya a cambiar, pero al menos puedo decir que con su nuevo formato, el modo aventura y algunos cambios en la interfaz que permiten organizar canciones con más facilidad, Just Dance: Decades of Hits es la mejor entrega de la serie en la actual década.

Reseña hecha con una copia digital de Just Dance: Decades of Hits para PS5 brindada por Ubisoft. Este juego también está disponible para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y Xbox Series X|S.