Kaigaku es el próximo personaje DLC de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 y ya sabemos cuándo sale

Zenitsu pronto tendrá a su rival en el juego.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – El castillo Infinito: Parte 1 es uno de los más grandes éxitos cinematográficos del año y ya sabíamos que eso se iba a reflejar en el más reciente videojuego basado en la saga. Ofrecer gratis a Muzan Kibutsuji fue un gran movimiento, pero ahora quieren que comencemos a pagar por los nuevos personajes. El primero de los personajes DLC de pago de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 es Kaigaku y ya tenemos información sobre cuándo sale.

Pueden verlo en acción en uno de los escenarios basados en la película en el siguiente video.

Kaigaku es el primero de los personajes del paquete ‘El castillo infinito’, que también incluirá a Douma y versiones basadas en el filme de Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Giyu Tomioka, Shinobu Kocho y Akaza.

¡Ah! ¡No hemos dicho lo más importante! Como pudieron ver en la anterior imagen, la fecha de lanzamiento del personaje DLC Kaigaku en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 será el jueves 30 de octubre de 2025.

Este juego ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam. Pueden leer nuestra reseña de la versión de PS4 aquí.

