Kaiju No 8 tendrá su propio juego, revelan primer tráiler

Uno de los ‘manga’ y ‘anime’ más populares de la actual temporada dará rápidamente el salto al mundo de los videojuegos. El estudio Akatsuki Games se alió con ToHo y Production I.G para desarrollar el juego de Kaiju No 8 y aunque parece que todavía está en una fase muy temprana de su producción, ya revelaron el primer tráiler.

Pueden ver el avance de Kaiju No. 8 The Game a continuación. No esperen ver cómo será su jugabilidad, pero sí podemos hacernos una idea de sus gráficos.

El ‘manga’ y ‘anime’, que actualmente se emite en Crunchyroll, cuentan la historia de Kafka Hibino, un hombre que tras ver su pueblo destruido por un ‘kaiju’ en su infancia, hace una promesa a su amiga Mina Ashiro de unirse junto a la fuerza de defensa contra esas amenazas. Las cosas se complican cuando Hibino adquiere la habilidad de convertirse él mismo en uno de los enormes monstruos.

Pueden leer nuestras impresiones del primer episodio del ‘anime’ dando clic aquí.

¿Qué sabemos sobre el juego de Kaiju No 8?

Este será un juego gratis o ‘free-to-play’ con microtransacciones que llegará a dispositivos móviles Android, iOS y a PC mediante Steam. Todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento definida.

Esta producción ya cuenta con una página oficial, pero está en japonés y al momento de hacer esta nota no ofrece mucha información que digamos.

Para que tengan una idea de qué esperar, deben saber que su estudio desarrollador —Akatsuki Games— es también responsable del popular juego ‘gacha’ Dragon Ball Z: Dokkan Battle.