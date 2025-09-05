Videojuegos

Kaiju No.8 llegó a PUBG Mobile – Aquí están todos los detalles de la colaboración

Cena de pollo para curar la transformación.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

La versión móvil del juego de batalla campal acaba de ser actualizada a su versión 4.0 y junto a ésta llegó un ‘crossover’ inesperado con una de las series de ‘manga’ y ‘anime’ de moda. Ya se encuentra disponible la colaboración de Kaiju No.8 en PUBG Mobile, así que vamos a explicarles cuáles son las skins y objetos cosméticos que pueden conseguir y cómo hacerlo.

Pero antes, veamos el video promocional lleno de acción en el que el Cuerpo de Defensa se enfrenta a los villano de la serie con ayuda de algunos de los personajes del juego.

Las recompensas más importantes de Kaiju No.8 en PUBG Mobile —es decir, las skins de los miembros más queridos del Cuerpo de Defensa: Kafka, Hibino y el mismo Kaiju — hacen parte de un nuevo pase de premios que cuesta 600 Monedas.

  • Machete de Kikoru Shinomiya – Nivel 1
  • Paracaídas del Kaiju No.8 – Nivel 8
  • Mochila del Kaiju No.8 – Nivel 10
  • Set de Kikoru Shinomiya – Niveles 15/20
  • Set de Kafka Hibino – Niveles 15/20
  • Coctel Molotov del Kaiju No.8 – Nivel 18
  • Casco del Kaiju No.8 – Nivel 23
  • Set del Kaiju No.8 – Nivel 25

Las demás skins de personajes de la serie se pueden obtener apostand… digo, participando en el Giro de la Suerte. Si tienen suerte (o gastas suficiente dinero) podrían conseguir las skins de Mina Ashiro, Reno Ichikawa, Soshiro Hoshina, el set de Bakko (el tigre de Mina), un sartén temático de la serie, skins de los Kaiju No.9, No.10, un paracaídas de Preondáctilo y vehículos temáticos.

La colaboración de Kaiju No.8 con PUBG Mobile estará disponible hasta el martes 30 de septiembre de 2025.

El RPG gratuito de Kaiju No. 8 para PC y móviles ya tiene fecha de lanzamiento
21 años no han hecho mella en Naked Snake y Metal Gear Solid Delta despachó un millón de copias en su primer día
Hablamos sobre Hell is Us en el nuevo episodio del videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus
Aplicación de Game Boy Advance en Nintendo Switch Online recibe nueva funcionalidad pero retira el sonido de inicio predeterminado
Square Enix también estaría dispuesto a revivir Final Fantasy Tactics Advance y A2, así como crear nuevos juegos
Pac-Man World 2: Re-Pac potencia el juego de plataformas y acción para una nueva generación de jugadores
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior 21 años no han hecho mella en Naked Snake y Metal Gear Solid Delta despachó un millón de copias en su primer día
Siguiente artículo Steven Spielberg quería dirigir la película de Call of Duty, pero sus «exigencias» asustaron a Activision
No hay comentarios

Lo último

Fecha, horarios, equipos y todo sobre el torneo Valorant Champions Paris 2025
Esports
One Piece: el arco de Zou y Whole Cake en Netflix ya tiene fecha de estreno
Anime y Manga
Baki-Dou: El camino del guerrero, primer tráiler revela a Musashi Miyamoto y cuándo es el estreno en Netflix
Anime y Manga
Steven Spielberg quería dirigir la película de Call of Duty, pero sus «exigencias» asustaron a Activision
Cine y TV