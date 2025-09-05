Kaiju No.8 llegó a PUBG Mobile – Aquí están todos los detalles de la colaboración

La versión móvil del juego de batalla campal acaba de ser actualizada a su versión 4.0 y junto a ésta llegó un ‘crossover’ inesperado con una de las series de ‘manga’ y ‘anime’ de moda. Ya se encuentra disponible la colaboración de Kaiju No.8 en PUBG Mobile, así que vamos a explicarles cuáles son las skins y objetos cosméticos que pueden conseguir y cómo hacerlo.

Pero antes, veamos el video promocional lleno de acción en el que el Cuerpo de Defensa se enfrenta a los villano de la serie con ayuda de algunos de los personajes del juego.

Las recompensas más importantes de Kaiju No.8 en PUBG Mobile —es decir, las skins de los miembros más queridos del Cuerpo de Defensa: Kafka, Hibino y el mismo Kaiju — hacen parte de un nuevo pase de premios que cuesta 600 Monedas.

Machete de Kikoru Shinomiya – Nivel 1

Paracaídas del Kaiju No.8 – Nivel 8

Mochila del Kaiju No.8 – Nivel 10

Set de Kikoru Shinomiya – Niveles 15/20

Set de Kafka Hibino – Niveles 15/20

Coctel Molotov del Kaiju No.8 – Nivel 18

Casco del Kaiju No.8 – Nivel 23

Set del Kaiju No.8 – Nivel 25

Las demás skins de personajes de la serie se pueden obtener apostand… digo, participando en el Giro de la Suerte. Si tienen suerte (o gastas suficiente dinero) podrían conseguir las skins de Mina Ashiro, Reno Ichikawa, Soshiro Hoshina, el set de Bakko (el tigre de Mina), un sartén temático de la serie, skins de los Kaiju No.9, No.10, un paracaídas de Preondáctilo y vehículos temáticos.

La colaboración de Kaiju No.8 con PUBG Mobile estará disponible hasta el martes 30 de septiembre de 2025.