Kaiju No. 8 The Game lleva la batalla F2P a móviles

Akatsuki Games lanzó el segundo tráiler oficial del RPG gratuito Kaiju No. 8 The Game, además de abrir el prerregistro para Steam, iOS a través de la App Store y Android a través de Google Play. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento, estará disponible en inglés, francés, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado.

Aplasta a los colosales Kaiju con un golpe revolucionario. Experimenta emocionantes ataques con controles intuitivos. Explora el mundo de Kaiju No. 8, recreado con gráficos impresionantes. Basado en el anime de éxito mundial, adaptado del éxito de Shonen Jump+, Kaiju No. 8 The Game te lleva al corazón de la acción. Sé testigo de batallas épicas entre la Fuerza de Defensa Anti-Kaiju de Japón y los cataclísmicos Kaiju, todo con gráficos impresionantes.

Participa en un intuitivo sistema de combate por turnos con gran profundidad estratégica. Selecciona las habilidades de tus oficiales de la Fuerza de Defensa para atacar y cuando el núcleo del Kaiju quede expuesto, desata devastadores ataques definitivos para asestar el golpe final. Siente la potencia bruta del puñetazo característico del Kaiju No. 8, la precisión afilada de las espadas de Soshiro Hoshina y el poder devastador del hacha de Kikoru Shinomiya. Revive la apasionante historia del anime, descubre narrativas originales exclusivas y adéntrate en las historias jamás contadas de tus personajes favoritos.