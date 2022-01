La franquicia de Kao the Kangaroo volverá en 2022 después de 17 años de estar completamente inactiva. Así lo anunció la compañía polaca Tate Multimedia, la cual había estado trabajando en otros proyectos todo este tiempo.

El primer juego Kao the Kangaroo fue lanzado en Windows, Dreamcast y Game Boy Advance entre el año 2000 y el 2001. Se trata de un título de plataformas protagonizado por un canguro amarillo con guantes de boxeo. Otros tres juegos se publicaron hasta el 2005 con Kao the Kangaroo: Mystery of the Volcano y no se volvió a saber nada de este personaje.

Como se indica en Steam, la historia de este título sorpresivo se centra en Kao buscando a su hermana desaparecida y tratando de resolver el misterio del paradero de su padre, quien se fue hace mucho. Para eso, tendrá que viajar por el mundo y tratar de aprender nuevas formas de pelea y enfrentarse con distintos maestros de lucha. Finalmente, tendrá un encuentro con el Guerrero Eterno, quien será la mayor amenaza del juego.

Kao the Kangaroo de 2022 también será un plataformero en 3D con un «desafiante sistema de combate». También habrá peleas con distintos jefes y una interesante característica todavía no clarificada: «poderes oscuros».

Como se ve en el tráiler, tendremos que correr, recoger monedas, escalar, destruir cajas y escapar de barriles gigantes. No se ha compartido mucho de mecánicas específicas, así que habrá que esperar la revelación de nuevos videos con la jugabilidad. Todavía no se sabe en qué mes llegará exactamente Kao the Kangaroo.

Fuente: Tate Multimedia