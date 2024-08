Karol G llegó a Fortnite: skin, concierto y pase de la bichota en Festival

No es una sorpresa porque se había filtrado hace mucho tiempo, pero finalmente tenemos a la cantante colombiana en el megapopular juego de Epic Games. Ya tenemos todos los detalles sobre el evento de Karol G en Fortnite Festival, cómo conseguir su ‘skin’ o atuendo, cuáles canciones llegarán al juego, cómo participár en su concierto y mucho más.

La ‘Bichota’ y su contenido estarán disponibles en el juego durante toda la temporada 4 del capítulo 5, entre el viernes 16 de agosto y el viernes 1 de noviembre de 2024.

La ‘skin’ de la bichota Karol G en Fortnite

Para conseguir el atuendo de la Bichota tenemos que comprar el pase de la temporada 5 de Fortnite Festival por 1800 Monedas V. Tan pronto lo compremos, obtendremos la ‘skin’ y podemos completar misiones en el modo Festival para subir de nivel y así reclamar canciones, emoticones, gestos y otros cosméticos, incluyendo la guitarra de Karol G y la canción Qlona.

Otras canciones de otros artistas que podemos desbloquear en la ruta de pago de este pase son The Nights de Avicii, Take Over Control de Afrojack y Eva Simons, y My Oh My de Ava Max.

La ‘skin’ de Carolina

La otra ‘skin’ o atuendo de Karol G en Fortnite se llama ‘Carolina’ y no es parte del pase, solo se podrá comprar en la tienda del juego donde estará desde el 22 de agosto hasta el final de la temporada.

Además de la ‘skin’, habrá un lote que también incluirá la Mochila retro Transporte chimba, el Papel Bonito, el Microfono MSB y la Pista de improvisación «PROVENZA (Remix)».

Cómo ver el concierto de Karol G en Fortnite

Así como Metallica tuvo su propio evento especial, Karol G presentará el concierto MSB de Fortnite, creado por Magnopus.

Podemos participar en este evento a partir del viernes 23 de agosto de 2024 a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Estará disponible solo durante ese fin de semana, hasta el lunes 26 de agosto de 2024 a las 11:00 a.m..

Podremos encontrar el concierto en la pantalla Descubrir y en el menú principal Fortnite. Todos los jugadores que asistamos a todo el concierto obtendremos el Bajo Bichota.

Nos alegra mucho tener más representación colombiana en Fortnite. Sin embargo, algunos fanáticos de la bichota se están quejando porque, supuestamente, «su modelo en el juego no se parece a ella, y se parecía mucho más cuando estuvo en PUBG: Mobile«.