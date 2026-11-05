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Kasane Teto será la protagonista del próximo pase musical de Fortnite, fecha y primeros detalles

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Ya sabíamos que Kasane Teto se iba a unir a Fortnite desde antes de que su presencia fuera confirmada en el tráiler de la actual mini temporada, pero ahora sabemos que no va a ser simplemente una skin de la tienda sino la protagonista de su propio pase musical.

De acuerdo a una actualización de la nota oficial sobre la actual temporada, la próxima temporada del modo de ritmo Fortnite Festival empezará el próximo jueves 12 de noviembre de 2026 y estará encabezado por la idol virtual. Si sigue la tradición de anteriores pases musicales, tendremos otro atuendo de Teto a la venta en la tienda además del que vendrá de forma exclusiva en el pase. Un par de días después de su llegada, su amiga Hatsune Miku regresará al juego con un atuendo de Capitana Pirata, el sábado 14 de noviembre.

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Por si no la conocen, Kasane Teto es una idol virtual al estilo de Hatsune Miku que existe como una opción de voz en varios sintetizadores para que los fanáticos creen sus propias canciones con ella. Es probablemente la voz más famosa después de Miku y en parte se debe a que fue creada como una broma en los foros japoneses de 2chan, donde se volvió tan popular que eventualmente surgió como una idol virtual real.

Pueden escuchar algunas de sus canciones en la siguiente lista de Spotify.

Esta no será la primera aparición de esta idol en un videojuego, pues ya la habíamos visto en títulos como Hatsune Miku: Project DIVA.

Con la llegada de Kasane Teto a Fortnite se rompe un poco la tendencia que venía de alternar skins de raperos y chicas pop, a menos que consideremos a una vocaloid como una chica pop. En todo caso hay jugadores que se siguen quejando de la falta de skins de cantantes de otros géneros como el rock.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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