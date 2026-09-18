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El genial RPG roguelite de ‘viaje por carretera’ Keep Driving pronto llegará a consolas

En la carretera todo puede pasar.

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Aunque pasó desapercibido para el gran público, el juego del estudio independiente YCJY Games Keep Driving se coló en muchas listas de «los favoritos del año» y es considerado por la prensa especializada como uno de los mejores títulos de 2025. Si no lo conocían, aquí se los presentamos aprovechando que este juego por fin dejará de ser exclusivo para PC y será lanzado en consolas.

Keep Driving llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch el lunes 28 de septiembre de 2026. El mismo día también saldrá el soporte para mods en PC mediante Steam Workshop. Pueden ver un nuevo tráiler a continuación.

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Keep Driving es un juego con un tono muy nostálgico cuya historia se desarrolla a comienzos de los 2000. Un joven adquiere su primer auto y decide estrenarlo haciendo un largo viaje de una punta a la otra de Estados Unidos para participar en un festival de música. No vamos a «manejar el carro» como en los juegos de conducción, sino que durante la partida vamos a tener que tomar decisiones que determinarán si seguimos adelante o no.

Recoger autostopistas, hacer mantenimiento al vehículo, elegir una ruta, conseguir dinero, etc. Todo eso determina lo que va a pasar en nuestra partida. También encontraremos eventos aleatorios como bloqueos en el camino, eventos peligrosos, tráfico lento, mala visibilidad y otros que tendremos que sortear con un sistema de «combate por turnos». Todo lo que hagamos influye en si logramos llegar al festival, nos desviamos hacia nuevas aventuras o tenemos que llamar a nuestros padres para pedir ayuda.

Como es un roguelike, eso significa que tendremos que empezar cada partida desde cero con solo algunas de las ventajas que hayamos conseguido antes. Pero esa es la gracia. No sabemos qué va a ocurrir en cada nueva aventura, qué recursos tendremos para enfrentar lo que pase ni cómo acabaremos.

Keep Driving ganó en Gran premio del jurado en IndieCade y fue nominado al premio de Mejor juego indie autopublicado en los Golden Joystick Awards. Si no le habían dado la oportunidad en PC o estaban esperando poder disfrutarlo en la consola de su preferencia, esta es su oportunidad.

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