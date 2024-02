Nuevos detalles sobre Kemuri, el juego de Ikumi Nakamura

Uno de los anuncios más interesantes y misteriosos que vimos durante The Game Awards en diciembre de 2023 fue el título debut del estudio Unseen. El tráiler de este nuevo juego llamado Kemuri y producido por nuestra querida Ikumi Nakamura (Okami, The Evil Within) nos dejó intrigados pero no sabíamos realmente nada sobre él, hasta ahora.

Gracias a un nuevo video oficial en el que los miembros del estudio hablan sobre su trabajo, podemos conocer más sobre el tipo de juego y qué esperar de esta aventura. Pueden ver el video a continuación, pero tengan en cuenta que los subtítulos solo están en inglés y japonés.

Si no han visto el video ‘teaser’ original, pueden encontrarlo aquí.

¿Qué tipo de juego será Kemuri?

Kemuri será un juego de acción multijugador cooperativo PvE en el que controlamos a cazadores de ‘yokai’ que se enfrentan a diversos monstruos sacados de los mitos y leyendas de Asia. A pesar de su enfoque en el juego en línea, también podremos jugar en solitario.

Los personajes tendrán habilidades basadas en los ‘yokai’ que capturen y que les permiten usar poderes sobrenaturales. El juego tendrá un gran enfoque en los combates, la velocidad y la verticalidad de los escenarios.

¿Cuándo saldrá Kemuri?

El estudio Unseen y su presidenta Ikumi Nakamura no han dicho nada sobre la posible fecha de lanzamiento de su juego Kemuri. Las escenas que mostraron en el video parecen pertenecer a prototipos o a versiones tempranas. Tomando en cuenta eso y que se trata de un equipo de desarrollo pequeño, es muy posible que el juego se demore bastante. Tampoco sabemos a cuáles plataformas llegaría.

Nos atrevemos a adivinar que no podremos jugar Kemuri hasta la segunda mitad de 2025 o incluso hasta 2026.