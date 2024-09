Ken y Chun Li han sido presentados como personajes de Fatal Fury: City of the Wolves

Durante la presentación de SNK en Tokyo Game Show 2024, el productor Yasuyuki Oda junto a Takayuki Nakayama —director de Street Fighter 6— revelaron que Chun Li y Ken Masters serán los dos personajes invitados de Capcom en Fatal Fury: City of the Wolves.

Ken y Chun Li son los personajes encargados de llevar el enfrentamiento entre SNK y Capcom al terreno de la antigua compañía de Osaka. Con este anuncio se cierra el círculo que se abrió este año cuando fue presentada la segunda temporada de Street Fighter 6. Desafortunadamente, SNK no reveló cómo se ven Chun Li y Ken en el motor del juego Fatal Fury: City of the Wolves. Adicionalmente, no rebelaron si estos personajes estarán desde el lanzamiento del título o si serán agregados como parte año de contenido DLC de Fatal Fury: City of the Wolves. De lo que sí estamos seguros es que, ahora más que nunca, las esperanzas por ver un Capcom Vs. SNK 3 están más vivas que nunca.

¿Fecha de lanzamiento y personajes de Fatal Fury: City of the Wolves?

Ahora que vimos cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves repasemos cuáles son los personajes que ha presentado SNK.

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $244.00 COP.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves confirmados hasta el momento:

Fuente: SNK