Kena: Bridge of Spirits saldrá para Nintendo Switch 2

Recientemente nos enteramos que uno de los primeros juegos anunciados para PS5 finalmente tendrá una secuela gracias un tráiler emitido durante la reciente presentación State of Play de PlayStation, pero esa no es la única noticia relacionada con las aventuras de la guía espiritual amiga de los Rot. Kena: Bridge of Spirits dará el salto a Nintendo Switch 2 este año.

Esto fue revelado mediante un nuevo tráiler publicado en el canal oficial de YouTube del estudio Ember Lab que pueden ver a continuación. No dieron una fecha de lanzamiento definida, pero sí confirmaron que esta versión del juego saldrá a la venta en el segundo trimestre de 2026.

En este juego controlamos a Kena, una joven guía espiritual encargada de encontrar los espíritus de aquellos fallecidos recientemente para ayudarlos a cruzar al más allá. Durante su misión, encuentra un poderoso ser enmascarado que está causando una ola de corrupción y debe aliarse con adorables criaturas llamadas Rot para detenerlo. Pueden leer nuestra reseña de la versión para PlayStation 5 aquí.

La versión de Kena: Bridge of Spirits para Nintendo Switch 2 incluirá el DLC de aniversario del juego que agrega nuevos amuletos, pruebas, trajes y mejoras. También tendrá la opción de jugar en el modo ‘nuevo juego+’ una vez terminada la aventura.

Este año también saldrá la secuela Kena: Scars of Kosmora, pero esta solo ha sido anunciada para PlayStation 5 y PC.