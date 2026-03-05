Videojuegos

Kena: Bridge of Spirits saldrá para Nintendo Switch 2

Los Rots llegan a casa.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Recientemente nos enteramos que uno de los primeros juegos anunciados para PS5 finalmente tendrá una secuela gracias un tráiler emitido durante la reciente presentación State of Play de PlayStation, pero esa no es la única noticia relacionada con las aventuras de la guía espiritual amiga de los Rot. Kena: Bridge of Spirits dará el salto a Nintendo Switch 2 este año.

Esto fue revelado mediante un nuevo tráiler publicado en el canal oficial de YouTube del estudio Ember Lab que pueden ver a continuación. No dieron una fecha de lanzamiento definida, pero sí confirmaron que esta versión del juego saldrá a la venta en el segundo trimestre de 2026.

- Publicidad -

En este juego controlamos a Kena, una joven guía espiritual encargada de encontrar los espíritus de aquellos fallecidos recientemente para ayudarlos a cruzar al más allá. Durante su misión, encuentra un poderoso ser enmascarado que está causando una ola de corrupción y debe aliarse con adorables criaturas llamadas Rot para detenerlo. Pueden leer nuestra reseña de la versión para PlayStation 5 aquí.

La versión de Kena: Bridge of Spirits para Nintendo Switch 2 incluirá el DLC de aniversario del juego que agrega nuevos amuletos, pruebas, trajes y mejoras. También tendrá la opción de jugar en el modo ‘nuevo juego+’ una vez terminada la aventura.

Este año también saldrá la secuela Kena: Scars of Kosmora, pero esta solo ha sido anunciada para PlayStation 5 y PC.

Juegos indies en GamerFocus

Todos los juegos y tráileres de la presentación Indie World de Nintendo (marzo 2026)
 Todos los juegos y tráileres de la presentación…
El nuevo Pokémon Pombon es «sospechosamente» parecido a un personaje de un juego indie de colección de criaturas
 El nuevo Pokémon Pombon es «sospechosamente» parecido a…
Hablamos con Team Vultures, el estudio colombiano que está haciendo un juego indie inspirado en Resident Evil
 Hablamos con Team Vultures, el estudio colombiano que…
La historia de Crisol: Theater of Idols explicada – Análisis del ‘lore’ y simbolismo del juego
 La historia de Crisol: Theater of Idols explicada…
La fecha de lanzamiento de Replaced ha sido aplazada, los desarrolladores explican por qué
 La fecha de lanzamiento de Replaced ha sido…
Crisol: Theater of Idols – Reseña (PS5)
 Crisol: Theater of Idols – Reseña (PS5)
Más de:
Kena: Bridge of Spirits Kena: Bridge of Spirits
El nuevo Castlevania: Belmont’s Curse no será un roguelike –gracias a Drácula–
Kirby Air Riders: nuevos Amiibo de Sword Kirby & Dragoon y Noir Dedede & Hydra
The Division Resurgence por fin tiene fecha de lanzamiento
Ubisoft habla sobre el futuro de Assassin’s Creed, confirma el remake de Black Flag
Los creadores de Guilty Gear anuncian un curioso juego con gorilas, bananos, cartas y supervivencia
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior El nuevo Castlevania: Belmont’s Curse no será un roguelike –gracias a Drácula–
No hay comentarios

Lo último

Apple presenta MacBook Neo, una propuesta ‘económica’ con chip de iPhone
Tecnología
Su nombre es Bond, James Bond, y lo puedes tener con lujo de detalles gracias a esta figura de Hot Toys
Cultura POP
Jujutsu Kaisen: fecha y hora para ver el episodio nueve (9) de la tercera temporada
Anime y Manga
Doom
Logran hacer que neuronas humanas vivas jueguen Doom en un experimento científico
Tecnología